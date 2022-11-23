زكي عثمان



بعزيمة الرجال وروح «المحاربين».. نجح نجوم المنتخب السعودي في كتابة تاريخ جديد للكرة السعودية في العرس المونديالي بعدما تمكنوا من الفوز على الأرجنتين بتاريخها الكبير وبقيادة الأسطورة ميسي.



اللقاء شهد بسالة وقتالا غير طبيعي من لاعبي «الأخضر»، مستندين في ذلك إلى روح عالية ساعدتهم على كتابة التاريخ بهذا الانتصار الذي سيزين صدورهم لسنوات طويلة، على اعتبار انه من أعظم المفاجآت في تاريخ كأس العالم.

«الأخضر» نجح في فرض أسلوب لعب قائم على نصب مصيدة التسلل من منتصف ملعبه أغلب فترات الشوط الأول حتى نجح في تسجيل هدفي الفوز، وهو الأمر الذي أربك خطط منتخب الأرجنتين بالتزامن مع الثقة المفرطة لنجومه لاسيما انه تقدم بهدف مبكر من ركلة جزاء لـ «البرغوث» ميسي وبالتالي اعتقد أن «الشباك الخضراء» ستتلقى المزيد من الأهداف، ولكن ما حدث كان العكس، وعليه نجحت السعودية في إهانة تاريخ «أرجنتين مارادونا وميسي»، وسجلت انتصارا مستحقا في أول لقاء يجمع بين المنتخبين في تاريخ المونديال.



منتخب الأرجنتين الذي تم تصنيفه باعتباره أحد أبرز المرشحين للفوز بالمونديال 2022، تعرض لواحدة من كبرى الصدمات في تاريخه المونديالي بقيادة نجمه الأشهر حاليا «ميسي»، ولكن كرة القدم «المليئة بالمفاجآت لا تعترف إلا بـ «العرق» والمجهود الكبير الذي لم يبخل به لاعبو «الأخضر» على مدار اللقاء الذي امتد لأكثر من 105 دقائق، فقاتلوا على كل كرة ولم يتركوا شبرا في الملعب الا وكان عليه نقطة عرق تؤكد هذا الكفاح... فهنيئا للسعودية التي لعبت بمنتخب من اللاعبين المحليين دون محترف واحد ويحق لها أن تفرح.



البعض قد يعتبرها «نكسة ضخمة للأرجنتين» التي تقدمت بهدف في الشوط الأول وألغي لها 3 أهداف بداعي التسلل، ولكن ما حدث من السعودية في الشوط الثاني سيبقى في الذاكرة بعد أن حقق فوزه الأول في المباريات الافتتاحية بظهوره المونديالي السادس، حيث لم يسبق لـ«لأخضر» في مشاركاته الخمس السابقة (أعوام 1994-1998-2002-2006 - 2018) تحقيق الفوز في أي من المباريات الافتتاحية (4 هزائم وتعادل واحد).