«بيضها الأخضر».. هكذا علا صوت هتاف حسين أبوتاكي في مدرجات ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، مع إطلاق صافرة نهاية مباراة السعودية التي حققت فوزا تاريخيا على الأرجنتين.



عندما تقدمت الأرجنتين من ركلة جزاء سجلها ليونيل ميسي في الدقيقة العاشرة، لم يخطر في بال أشد المتفائلين أن تنتهي المباراة بنتيجة غير ثقيلة. لكن صالح الشهري وسالم الدوسري اللذين أحرزا هدفي السعودية في الدقيقتين 48 و53، أشعلا مدرجات الملعب الذي استقبل 88 ألف متفرج.



وهنا يقول أبوتاكي الذي كان متشحا بعلم السعودية لـ «فرانس برس»: «هذه نتيجة تاريخية. كنا آتين نطمح لتقديم مستوى جيد من المنتخب، ربما تعادل. لكن هذا الفوز غير متوقع، بيضها الأخضر. بيضوها الشباب».



ويذهب أبوتاكي بعيدا بالتفاؤل قائلا إن «السعودية قد تكون السبب في أن يغادر ميسي من دور المجموعات»، علما أن هذا المونديال قد يكون الأخير لأفضل لاعب في العالم 7 مرات.



لكن مواطنه الذي عرف عن نفسه باسم أبوخالد (38 عاما) لم يوافقه الرأي وإن خانته دموعه خلال الحديث «أبكي من الفرحة لأن فرحي كبير لا يوصف. لا أصدق ما أراه. كنت أتوقع أداء جميلا ولكن ليس فوزا على الأرجنتين. هذا حلم».



لكنه يضيف في الوقت نفسه انه «رغم ذلك، قلبي مع ميسي. لديه مباراتان، سيفوز بهما ونتأهل معا».



ولم يبالغ أبوخالد في آماله، لكنه كان حريصا على أن هذا «فوز يعطينا الثقة، ويجعل پولندا التي قالت لا أتابع ولا أهتم بالكرة السعودية تحترمنا غصبا عنها»، ذلك لأن المجموعة الثالثة تضم أيضا منتخب النجم روبرت ليفاندوفسكي والمنتخب المكسيكي.



تعود الخسارة الأخيرة للأرجنتين إلى 2 يوليو العام 2019، عندما سقطت أمام غريمتها التقليدية في أميركا الجنوبية البرازيل 0 -2 في نصف نهائي كوبا أميركا، حققت بعدها الفوز في 25 مباراة وتعادلت في 11.



وكان الجمهور السعودي حاضرا بقوة في المدرجات بهتافاته منذ اللحظة الأولى كانت «أوه يا السعودية. ميسي الليلة ما يمشي».



ومن بين هؤلاء الهاتفين كان عبدالله الذي يبلغ من العمر 21 عاما ووصل إلى الدوحة قبل 24 ساعة برا، فيقول «جئت إلى هنا من أجل هذه المباراة بالذات. الفوز لم يكن متوقعا، لكن الآن، نحلم بنصف النهائي والنهائي أيضا. أداء أسطوري. دفاعيا خيالي، هجوميا محترم».



وأقول للأرجنتينيين «هذا آخر مونديال لميسي.. على يد السعودية».