حبس عشاق المنتخب السعودي في أنحاء العالم العربي أنفاسهم إثر الإصابة الخطيرة التي تعرض لها ياسر الشهراني في الوقت بدل الضائع. وتعود تفاصيل إصابة الشهراني إلى اصطدام محمد عويس حارس السعودية بياسر في كرة عرضية للمنتخب الأرجنتيني الذي حاول جاهدا إدراك التعادل. وسقط ياسر على الأرض لعدة دقائق أصيب فيها الحارس السعودي بالهلع الشديد خوفا على زميله الشهراني نظرا لقوة الاصطدام حيث دخل الحارس بركبته في رأس اللاعب.



ونظرا لصعوبة الإصابة طلب الجهاز الطبي من الجهاز الفني إجراء تبديل لعدم قدرة اللاعب على تكملة المبارة.



وبعد إجراء الأشعة تبين إصابة ياسر الشهراني بكسر في الفك وعظام الوجه الأيسر ويحتاج لتدخل جراحي سريع بسبب النزيف الداخلي. وأمر ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بنقل اللاعب ياسر الشهراني بطائرة خاصة إلى ألمانيا لتلقي العلاج، بعد إصابته التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب الوطني أمام الأرجنتين.