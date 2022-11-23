الدوحة - فريد عبدالباقي



عمّت مواكب الأفراح جميع أنحاء الدوحة، عقب الفوز التاريخي للمنتخب السعودي.

ومع إطلاق السلوفيني سلافكو فينسيتش صافرة نهاية المباراة، انطلق المشجعون السعوديون والقطريون ومعهم المقيمون إلى شوارع الدوحة في جميع مناطق قطر، احتفالا بهذا الفوز التاريخي الأول، حيث امتلأت الأحياء والطرقات بالمحتفلين الذين رفعوا أعلام السعودية وهم يرقصون ويتبادلون التهنئة بهذا الإنجاز.

وجابت السيارات والمسيرات شوارع مدينة لوسيل التي احتضنت المباراة التاريخية، ابتهاجا بالفوز التاريخي، فيما أطلق بعض المواطنين أبواق سياراتهم والأغاني الوطنية احتفالا بهذا الإنجاز الذي انتظره السعوديون كثيرا، بينما راح عدد من المحتفلين ينثرون الحلوى بين الجموع .

واكتظت غالبية شوارع الدوحة بزحام الجماهير، ووصلت ذروته في مناطق المشجعين في بوليفارد لوسيل وحديقة البدع والكورنيش، حيث ارتفعت أعلام السعودية وقطر، وأطلقت الجماهير الألعاب النارية ابتهاجا بفوز منتخب الأخضر.