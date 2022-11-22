ستنتهي فترة كريستيانو رونالدو الثانية الجدلية مع مانشستر يونايتد بـ «اتفاق متبادل وبمفعول فوري»، وفق ما أعلن النادي الانجليزي والنجم البرتغالي أمس.



ويأتي رحيل رونالدو عن يونايتد بعد المقابلة التلفزيونية المدوية التي أجراها الأسبوع الماضي وقال فيها إنه شعر بـ «الخيانة» من مسؤولي النادي، متهما إياهم بمحاولة إطاحته وأنه لا يكن احتراما للمدرب الهولندي إريك تن هاغ.



وجاء في بيان للنادي «رونالدو سيغادر مانشستر يونايتد باتفاق متبادل وبمفعول فوري» قبل قرابة 6 أشهر من نهاية عقده. وتابع «يشكره النادي على مساهمته الهائلة خلال فترتين في أولد ترافورد، حيث سجل 145 هدفا في 346 مباراة، ويتمنى له ولأسرته التوفيق في المستقبل».



كما أصدر رونالدو بيانا خاصا به قال فيه «بعد محادثات مع مانشستر يونايتد اتفقنا بشكل متبادل على إنهاء عقدنا في وقت مبكر». وتابع «أنا أحب مانشستر يونايتد وأحب الجماهير، وهذا لن يتغير أبدا. مع ذلك، يبدو أنه الوقت المناسب بالنسبة لي للبحث عن تحد جديد. أتمنى للفريق كل التوفيق في بقية الموسم وفي المستقبل».



وعاد رونالدو في صيف 2021 الى مانشستر يونايتد قادما من يوڤنتوس الايطالي، بعد أن غادره في 2009 إلى ريال مدريد الإسباني في أعقاب فترة أولى بدأت في 2003 حقق خلالها لقب الدوري الانجليزي ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا 2008 في العام الذي توج فيه بجائزة الكرة الذهبية للمرة الاولى من أصل 5.



لكن النتائج مع عودته لم تكن كما يرغب، إذ حل الفريق سادسا الموسم الماضي الذي كان رونالدو أفضل هدافيه مع 24 هدفا في جميع المسابقات، وفشل بالتالي في التأهل الى دوري الابطال.