كرم سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد الشاعر الكويتي مزيد الوسمي الحائز على المركز الأول في مسابقة برنامج (شاعر الراية) في السعودية وعضو لجنة التحكيم بالبرنامج ناصر السبيعي.

وقال السفير الشيخ علي الخالد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش التكريم، ان انجاز الشاعر الوسمي يعد امتدادا للمسيرة الثقافية الكويتية في نواح متعددة إحداها الشعر، الذي يعد أحد أهم أركان الثقافة العربية والخليجية ويملك مكانة مهمة في تراثنا ، لافتا الى ان وجود السبيعي في لجنة التحكيم يعد ايضا شهادة بمكانة الساحة الشعرية الكويتية.

واضاف الشيخ علي الخالد ان مثل هذه المنافسات تحافظ على استمرار هذا الموروث وترتقي به وتبرز المواهب الشابة وتحفز الشعراء على تقديم أفضل ما لديهم من إبداعات تثري الساحة الشعرية وتسهم في تطويره.

وأشاد السفير الشيخ علي الخالد بما قدمه الشاعر الوسمي من قصائد مميزة في البرنامج ما أهله للفوز بالمركز الأول، متمنيا له مزيدا من النجاحات والتميز.

يذكر أن "شاعر الراية" هو برنامج تلفزيوني متخصص في مسابقات الشعر الشعبي تنظمة هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ويهدف إلى اكتشاف المواهب وإحياء الإرث الشعري الشعبي.