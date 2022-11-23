عبدالعزيز الفضلي

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة، بأن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، لم يدل بأي تصريح بشأن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس، وأن المصدر الوحيد لأي تصريح للوزير او مسؤولي الوزارة هو موقع وزارة التربية الرسمي فقط وعبر المتحدث الرسمي لها.

وأكد الوهيدة في بيان صحافي صباح اليوم، حرص وزارة التربية على أهمية التعاون والتنسيق المشترك مع جميع الدول في ما يتعلق بالشأن التعليمي، لتحقيق رؤية التطوير الشامل للتعليم من خلال وضع كافة الآليات والضوابط التي تضمن لدولة الكويت الارتقاء بالمنظومة التربوية، وتطوير العملية التعليمية، ومواكبة المستجدات المتغيرة عبر آليات عديدة حديثة، وذلك من أجل تقديم خدمة تعليمية متميزة بمستوى عالي من الجودة يتناسب مع المعايير العالمية للارتقاء بمكانة البلاد في قائمة التصنيف الدولي من حيث جودة التعليم لأنه ركيزة أساسية في بناء الوطن وتطوره.