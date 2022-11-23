تأهيل الصف الثاني من القيادات لتولي المناصب القيادية ولتحسين الأداء ورفع الإنتاجية ومواكبة التطور والنمو في شتى المجالات

دعا الراغبين في المشاركة إلى مراجعة إدارة التدريب المحلي لدى جهة عملهم و الاطلاع على الخطة في الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالديوان

مريم بندق

أطلق ديوان الخدمة المدنية الخطة التدريبية للموسم التدريبي (2022 - 2023) بناء على دراسة الاحتياجات التدريبية لجميع الجهات الحكومية الخاضعة لقانون ونظام الخدمة المدنية، وتعتبر الخطة هي الأولى بعد انقطاع لموسمين تدريبيين وذلك بسبب جائحة كورونا.



وقال الوكيل المساعد لشؤون التطوير الإداري بديوان الخدمة ابراهيم الهاجري في بيان صحافي، إن الخطة التدريبية لهذا العام تضم 43 برنامجا لتلبية كل احتياجات موظفي الجهات الحكومية والمستويات الوظيفية بدءا من الفئة العليا حتى الفئة التنفيذية.

وأكد الهاجري حرص الديوان على تكثيف البرامج التخصصية لهذا الموسم ، لما لها من أهمية في تنمية مهارات الموظفين بجميع المجالات والتخصصات مما ينعكس على تطوير ورفع كفاءة الأداء بجهات عملهم.

وأوضح أن خطة الفئة العليا تضمنت برامج تدريبية وورش عمل وملتقيات، وتم التركيز على البرامج الخاصة بتأهيل الصف الثاني من القيادات لتولي المناصب القيادية ولتحسين الأداء ورفع الإنتاجية ومواكبة التطور والنمو في شتى المجالات.



وذكر أن برامج الفئة الوسطى تضم خمسة برامج تدريبية لتلبي احتياجات الجهات في تطوير مهارات تلك الفئة في مجال الحوكمة وكيفية مواجهة واقع وتحديات إدارة الأزمات والرؤية الإبداعية للمدراء في تفويض الصلاحيات وتعزيز النزاهة والشفافية المؤسسة، كما تنوعت برامج الفئة الاشرافية ببرامج فنية وإدارية ليكونوا الركيزة الأساسية في تطوير اعمال المؤسسة، لما لهذه الفئة من دور في متابعة الأعمال.



ودعا الراغبين في المشاركة إلى مراجعة إدارة التدريب المحلي لدى جهة عملهم، مبينا أنه يمكن الاطلاع على الخطة التدريبية من الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالديوان من خلال مسح الباركود الخاص بالخطة وكذلك إجراءات الترشيح من خلال تعبئة الاستمارات الخاصة.



ولفت إلى أن قطاع التطوير الإداري بالديوان يشرف على تلك البرامج وينفذها بالتعاون مع الجهات الحكومية والمعاهد والشركات التدريبية المتميزة ،وبالاستعانة بنخبة من أفضل المحاضرين ممن لديهم خبرات متميزة في مختلف جهات الدولة.



وأوضح الهاجري أن تنفيذ الخطة التدريبية سيكون في بداية ديسمبر المقبل ويستمر حتى نهاية الموسم المالي لعام 2023.