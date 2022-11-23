مريم بندق

أكدت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن مجلس الوزراء سيعتمد برنامج عمل الحكومة بصفة نهائية الإثنين المقبل الموافق 28 الجاري.



وأبلغت المصادر «الأنباء» بأن البرنامج سيكون أكثر من متميز ويتضمن برامج ومبادرات متنوعة تحقق مصلحة الوطن ومطالب المواطنين الكرام، إلى جانب تشريعات



تعالج الرواتب والقضية الإسكانية بصورة جذرية، على سبيل المثال وليس الحصر.



يأتي ذلك تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في 21 الجاري تحت عنوان «مجلس الوزراء في جلسة 14 الجاري أمهل لجنة إعداد برنامج الحكومة أسبوعين لتقديم النسخة النهائية».