حنان عبد المعبود

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكني، بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة الثالثة مـن (N5) في القسائم الحكومية في مشروع جنوب صباح الاحمد والتي تشتمل على 326 قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 23/07/2018 وذلك وفقا للمواعيد التالية: توزيع البطاقات يوم الخميس والاحد 24/11/2022 27/11/2022 توزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين28/11/2022 إجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 30/11/ 2022.

وطالبت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعه صباحاً في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

وذكرت أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

ودعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 28/11/2022 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.​

الأسماء جاءت كالتالي:

0001 مشارى محمد خالد الطراروه

0002 سعد رجعان سعد الجويسرى

0003 مشعل محمد حمد مشعل

0004 عبيد بطي فهيد العجمي

0005 مبارك احمد مبارك العازمي

0006 حسن قاسم جاسم أمير غلوم

0007 محمد عايض نبزان العازمى

0008 رشدان راضى مرزوق الطلح

0009 فهد غانم سعيد غدوف الهاجري

0010 مبارك سلطان مبارك العجمى

0011 احمد فالح مطلق العازمى

0012 سعود فراج سعود السبيعى

0013 سعد على بريدان العازمى

0014 عبد الله سلطان مبارك العجمى

0015 مبارك عقاب عبد الله العازمى

0016 زنيفر سعد زنيفر العازمى

0017 احمد مبارك عبد الله العازمى

0018 فلاح فالح فلاح العازمى

0019 سلامه هاجد فالح العازمى

0020 محمد علي غلوم ملا حسين

0021 يوسف فالح مطلق العازمى

0022 طاهر مصطفى فاضل الشيرازى

0023 محمد احمد مبارك العازمي

0024 منصور لافى ناصر العازمى

0025 سفر رجا ناصر الهاجري

0026 فايز سعد راشد العازمي

0027 عبد الله سعيد محمد الهاجرى

0028 جابر علي مبارك العازمي

0029 عبد العزيز حمود سعد الهران

0030 سلطان سعد محمد عبيد

0031 مبارك محمد حمدان مشحن

0032 فراج فهد فراج العربيد

0033 حسن يعقوب حاجي كراشى

0034 محمد سعد خلف العامر

0035 عبد اللطيف سعيدى حمدان الحريجي

0036 سلطان خالد سلطان المرزوق

0037 سعود محمد حمدان العازمى

0038 عبدالرحمن عيد هايس المطيري

0039 فيصل عبد الله فلاح العازمي

0040 احمد عبدالله رجعان العازمي

0041 سليمان بدر سليمان السنين

0042 حسين ياسين دلي عوده

0043 ناصر محمد سعد الدوسرى

0044 عبدالرحمن محمد سعد السويلم

0045 ابراهيم احمد مبارك العازمي

0046 حسام راشد سعد العصفور

0047 عبدالعزيز عبداللطيف حسين الفودرى

0048 خليفه علي حسين عبدالله

0049 سعد محمد عبدالله العجمي

0050 ناصر بدر فلاح العازمي

0051 بدر باسل بدر الشطى

0052 محمد سعود محسن على

0053 عبد الرحمن عدنان سليمان البالول

0054 مساعد محمد فرحان العنزى

0055 نجم عبدالله عبود العتيبي

0056 على يوسف حسن عبد الله

0057 عبدالله احمد عبدالله الحجيلان

0058 جاسر عفتان عميش المطيرى

0059 نواف جابر زاهي شلال

0060 فهد عبد الله سليمان المنصور

0061 فهد ناصر حمد الشبال

0062 حمد وليد حمد الضبيعي

0063 عبد الله محمد زيد الزيد

0064 ناصر خالد صقر الخرينج

0065 فيصل سحيم فلاح العازمى

0066 سلمان على احمد ساكت عباس

0067 حامد جابر عبد الله العبدلى

0068 نايف سالم نايف المطيرى

0069 صقر عبد الناصر حسن التويتان

0070 عوض سماح عوض الهلفى الرشيدي

0071 راشد حمد محمد المريفع

0072 احمد فيصل عبد الله القطان

0073 خالد مبارك زيد العدوانى

0074 سلمان جزا سعود المطيرى

0075 ناصر محمد ناصر الهاجري

0076 خالد عايض محمد السهلي

0077 فهد فراج خالص الهاجري

0078 محمد علي مبارك العجمي

0079 بدر مبارك عوض الديحاني

0080 طلال صالح جابر على المرى

0081 طلال مطلق فلاح العازمي

0082 على جاسم محمد الخميس

0083 سلطان مناع سليمان الحربي

0084 عبد العزيز على فهد القشعان

0085 محمد مهدي محمد العجمي

0086 سعود نايف عبدالله العازمى

0087 احمد غسان حمد البراهيم

0088 على عصام حسين العلى

0089 فهد محمد عبد المجيد الفيلكاوي

0090 سلطان خالد جاسم الدبوس

0091 خالد عبدالله ناصر العازمى

0092 محمد سوادى خلف الشمرى

0093 طلال طارق علي العسعوسي

0094 احمد عبدالله طاحوس العتيبى

0095 ضاري ماجد صنيهيت المطيري

0096 فارس صالح محمد الفهد

0097 محمد سعود مناور العازمي

0098 سعود عبدالعزيز حسين الفيلكاوي

0099 عبدالله مجبل سالم العازمي

0100 صالح مسفر علي شليويح العجمي

0101 مشاري محمد هديرس العنزي

0102 نواف عادل حسن الخياط

0103 سعود خالد فالح العازمى

0104 علي حسين اسماعيل محمد الكندري

0105 جابر خالد عبد الرحمن الملا

0106 ابداح صويان عبدالله الدوسري

0107 محمد مرضى سعد الربعي

0108 احمد صالح احمد العجيل

0109 فهد عبد الجليل عبد الله العبد الجليل

0110 العطاء محسن حمود الصالحى

0111 نواف مزعل لمام العازمي

0112 جاسم محمد حسين العنزى

0113 عبدالرحمن محمد ضاوى العازمي

0114 عيسى عبدالامير عيسى المهنا

0115 فيصل سالم حمد العجمي

0116 على محمد احمد العبيدان

0117 جراح اديب يوسف العلى

0118 نايف عبد الله نايف ابوخوصة العتيبى

0119 ناصر صويان عبد الله الدوسرى

0120 عايض فهد جفين العجمي

0121 مشاري احمد علي الاسود

0122 صلاح طالع صنيتان المطيرى

0123 عبد الرحمن لافى حميد العازمى

0124 خالد جمعان خالد الحجيلان

0125 يوسف عبدالعزيز علي المسلم

0126 بدر صلاح فالح البدر السعدون

0127 مبارك خالد مبارك العازمى

0128 احمد عبدالحميد مرتضى حسن

0129 سيد عبد الرحمن يوسف سيد عبد الله الرفاعى

0130 محمد فيصل محمد العنزى

0131 طلال عادل سعود العبد الرزاق

0132 محمد ناصر مبارك العجمى

0133 فلاح لافى فالح المطيرى

0134 نواف منصور حمود العجمى

0135 عبد الله محمد طريم السمحان

0136 محمد جاسم محمد حيدر

0137 احمد فلاح مناور العازمى

0138 عبدالله مبارك عبدالله العازمي

0139 عبد العزيز غلوم عباس محمد

0140 يوسف سلطان احمد الخلف

0141 عبد العزيز على غلوم عاشور

0142 خالد عماش شبيب الجبري العتيبى

0143 خالد سعد فهاد العازمي

0144 ناصر سمير ناصر حسين عبدالرضا

0145 محمود حيدر عباس شمس الدين

0146 عبد الله مبارك فالح العجمي

0147 احمد مناور حسين المطيرى

0148 علي مطر خترش السهول

0149 سلطان فهد سعد الحويله

0150 عبدالله سعود فهد العنزى

0151 راشد فهيد هادي العازمي

0152 مبارك محمد مبارك العتيبي

0153 مشعل فهد سعد المطيري

0154 عبد العزيز بندر جاسم محيسن الشمري

0155 فواز مجبل سعد العازمى

0156 محمد براك صياح العتيبي

0157 بدر ناصر فهيد العجمى

0158 احمد اسماعيل غلوم على

0159 سعد عيد سعد الهاجري

0160 محمد داود علي يوسف مراد

0161 عبد العزيز عادل حسين الكوت

0162 نواف مجبل مسفر العنزي

0163 بدر ناصر بدر العدوانى

0164 مسفر فراج خرصان العجمي

0165 عبد الله عبد الله احمد العويصى

0166 راشد خالد راشد الطرموم

0167 سعد فهد سعد العازمى

0168 مشارى فهد جارالله الشلاش

0169 ناصر ابراهيم يوسف الحمود

0170 عبيد سالم سيف الحجيلان

0171 محسن خلف عبيد الميع

0172 حسن محمد عبدالرحمن حسن

0173 سلطان محمد سليم العنزى

0174 حمد فوزى حمد النجدى

0175 عوض محمد عوض المطيرى

0176 جابر مسفر على المرى

0177 عبدالله حمود مسفر العجمى

0178 عسكر نادر فالح عصفور

0179 هيثم هشام عبدالرزاق امان

0180 ماجد سعد جريبيع المطيري

0181 راشد سعد عبد الله العجمى

0182 حمد عثمان أحمد علي

0183 علي عادل علي درويش

0184 حسين مسلم حسين القطان

0185 محمد يوسف محمد الخميلي

0186 بندر سالم مزلوه الظفيرى

0187 حمد براك سريع العازمى

0188 مهدى عدنان جاسم الحداد

0189 مشارى يوسف عبد الله العوضى

0190 خالد مرزوق مبارك الغضورى

0191 احمد عبد الله مطر العنزى

0192 جاسم عادل جاسم المضف

0193 شملان نبيل فرج فرج

0194 احمد صالح احمد المطر

0195 حمود يعقوب حمود العواد

0196 عبدالله حامد بدر محمد بن سلامه

0197 سلمان سالم ثنى العازمى

0198 سالم جمعان حماد العازمي

0199 عبدالعزيز عبدالله رسلان فهد

0200 محمد حسن حبيب ذياب عبدالله

0201 سلطان سعد ضيف الله عويض عوض

0202 عبد الله عطشان عزاره الضفيرى

0203 مشاري خلف عوض الجالد

0204 فيصل سامي عواد العازمي

0205 احمد فهد عيد الجبعه

0206 جاسم محمد تركي العازمي

0207 راشد خالد راشد الحجيلان

0208 محمد ناصر على العجمى

0209 سلمان مجبل عبد الله الفرج

0210 مفلح فهد مفلح النامي

0211 متعب عبد الله شلهوب المطيري

0212 حسين شيحان حجنف المطيري

0213 عبد الرحمن خالد عبد العزيز البناي

0214 محمد احمد عباس غلوم

0215 تركي حامد رزين العتيبي

0216 حسن محمد حسن محمد

0217 احمد محمد احمد المجيبل

0218 بدر عادل حمد محمد البصيلى

0219 ابراهيم عبدالله ابراهيم الاحمد

0220 حمد عماد جاسم المسعد

0221 مطلق مشعل مطلق العتيبى

0222 محمد رفيع محمد العوضى

0223 فهد علي خليف العازمي

0224 صقر زيد عواد المطيرى

0225 عبدالهادى احمد مرزوق العازمى

0226 جراح وليد حسين الخزيعل

0227 سليمان خالد سليمان الشايجي

0228 خالد محمد شويرب العجمى

0229 يوسف احمد فهيد العازمي

0230 هاشم منصور خليفه المجادى

0231 بجاد عبد الله سعد المطيري

0232 صالح محمود صالح الوزان

0233 احمد عبدالله احمد المكيمى

0234 سعد نهار فالح العجمى

0235 محمد مبارك عبدالله العازمي

0236 عبدالرحمن بدر مناحي الفزير

0237 سعد صالح سعد المال مبارك

0238 فهد دعيج خليفه المريشد

0239 احمد يوسف عبدالرضا جوهر حيات

0240 عبد العزيز حسين محمد المطيري

0241 فهد ابراهيم احمد المهنا

0242 فالح فلاح فالح العازمي

0243 عبد العزيز سعود عبد العزيز العيسى

0244 ناصر مبارك حمد الجيماز

0245 فهد خالد صايل الحزيم

0246 عبد الله فهاد محمد الزعبى

0247 فهد عوض غياض العنزي

0248 محمد عيسى حسن المعيلى

0249 الحميدى محمد الحميدى فلاح العجمى

0250 احمد عبدالله عباس خدادا ووالدته

0251 حسن هديبان سلمى المطيرى

0252 نادر خالد احمد محمود

0253 محمد ناصر حمد الهاجري

0254 عبد الله حمد شافي العجمي

0255 يوسف منذر حسين عبد الله

0256 عبدالله يوسف ترحيب المطيري

0257 محمد احمد عايض العازمي

0258 طلال فريد السيد يوسف الطبطبائى

0259 علي حسين حمزه علي

0260 احمد فهد عبد الرحمن الحساوى

0261 حسن بداح شوردى الهاجرى

0262 أحمد فريد عبدالمجيد عبدالسيد

0263 منيع محمد منيع باتل البغيلى

0264 احمد سعود سعيد العازمى

0265 جراح فيصل خالد الشمروخ ووالدته

0266 ماجد فاضل ماجد بورسلي

0267 بدر عباس بدر القطان

0268 فواز سليمان محمود المغربي

0269 محمد عادل عباس حيدر

0270 عبد الله سالم شباب الشمالي

0271 ثنيان عبد الله ثنيان سويد عبيد

0272 جراح حمد عباس السنافي

0273 بدر مطلق منيجل العازمي

0274 مسعود عادل أحمد المسعود

0275 عبدالعزيز جابر حمود المطيري

0276 احمد خلف ناصر العازمى

0277 عمر فيصل اسماعيل البلوشي

0278 زياد طارق رزقان الرشيدي

0279 أحمد مسعد حمدي الديحاني

0280 عبدالله علي عبدالله الابراهيم

0281 محمد حسن محمد الفارس

0282 فيصل حزام القفيلى المطيرى

0283 عبد العزيز بدر فاضل المطرود

0284 عبدالله جمعان عميم العازمي

0285 خالد مبارك عبد الله العازمى

0286 محمد عبدالله سعد الحويله

0287 محمد مجيد محمد المقصيد

0288 محمد براك عبد المحسن المنصور

0289 عبد الله محمد ساير العتيبي

0290 ناصر عبد الله غريب ذياب

0291 عبدالعزيز خالد درعان العازمي

0292 عبدالله محمد عبدالله أشكناني

0293 يوسف خليفه عبدالرحمن بوعركي

0294 ناصر محمد ناصر العجمى

0295 عويد على عويد العويد

0296 فرج زيد خلف الفرج

0297 خالد حمود محمد العازمي

0298 فهد حسن صالح الثوينى

0299 محمد وليد محمد المزعل

0300 احمد حطاب رومي الخالدي

0301 سالم بدر سالم الميع

0302 ابراهيم عبد الهادى راجح العتيبى

0303 سليمان عبد المنعم احمد الفزيع

0304 خالد وليد عبد الرحمن العبداللطيف الدعي

0305 مبارك سالم عايض العازمي

0306 محمد ناصر جاسم العسعوسي

0307 محمد حسين عبد الله العجمى

0308 ناصر بدر حمد التميمى

0309 مشارى فيصل جمعان العدوانى

0310 منصور دغيم مجعد الرشيدي

0311 مبارك محمد مبارك الكدادى

0312 عبد العزيز خليفه محمد احمد

0313 عبد العزيز حمود مصبح العازمى

0314 عبد العزيز فاضل محمد الشطى

0315 ناصر مرزوق عزيز الشمري

0316 فهد حمود عبد الرحمن العصيمى

0317 عبد الله محمد عباس المطوع

0318 محمد عبد العزيز ابراهيم الناصر

0319 محمد ضيدان محمد المطيرى

0320 ناصر بدر عيد العازمي

0321 ثامر عاصى نايف الشمرى

0322 حمد راشد محمد الهاجرى

0323 عبداللطيف بندر محمد الرشيدي

0324 سليمان اسامه سليمان السنين

0325 عبد الوهاب جاسم عبد الوهاب التوره

0326 على احمد سلمان الشمالى