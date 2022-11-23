وجه النائب حمدان العازمي سؤالاً إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني قال في مقدمته، نمى الى علمي أنه تم استبعاد الكثير من المتقدمين للوظائف الإشرافية في مراقبة الاختيار ممن تنطبق عليهم شروط الاعلان وشروط شغل الوظائف الإشرافية.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي :

1- كشف بأسماء شاغلي الوظائف الإشرافية في مراقبة الاختيار التابعة لإدارة الموارد البشرية قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري، مع تزويدي بصورة ضوئية من قرارات ندبهم للوظيفة الإشرافية وبيان من تم تثبيته

2- أسماء اعضاء لجنة المقابلات ومناصبهم الإشرافية، مع بيان كيفية شغلهم المنصب الإشرافي ندباً او تثبيتاً، مع تزويدي بصورة ضوئية من الإعلان عن هذه الوظائف الإشرافية الشاغرة في مراقبة الاختيار وأسماء المتقدمين لها ومؤهلاتهم العلمية ومسمياتهم الوظيفية وتدرجهم الوظيفي.

3- ما هي أسس المفاضلة بين المتقدمين؟ مع بيان من تم استبعاده وأسباب الاستبعاد والسند القانوني للاستبعاد

4- ما مدى مراعاتكم تطبيق أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25/2006) المعدل بالقرار رقم (30/2015) في قبول طلبات المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية واستبعادها.

5- ما هي أسباب توقف أكثر من 30 طلب تعديل وضع في مراقبة الاختيار لمدة تزيد على 6 أشهر للموظفين الذين حصلوا على شهادة البكالوريوس تخصص حقوق على الرغم من معادلة شهاداتهم من التعليم العالي وموافقة ديوان الخدمة المدنية على تعديل أوضاعهم الوظيفية وشغلهم وظيفة "باحث مبتدئ قانوني" .

6- يرجى تزويدي بالشكاوى والتظلمات المقدمة من المراجعين لدى مراقبة خدمة المواطن على الاعمال التي تدخل ضمن اختصاصات مراقبة الاختيار خلال الفترة من يناير 2021 ، وحتى تاريخ ورود هذا السؤال ، مع بيان الإجراءات التي تم اتخاذها حيال هذه الشكاوى والتظلمات

7- يرجى تزويدي بعدد المتقدمين بطلب الاستقالة او النقل من قسم الاختبار التعليمي ، مع تزويدي بمدة خدمة كل منهم اثناء التقدم بالطلب ، وذلك خلال الفترة منذ تولي رئيسة قسم الاختبار والتعليم الحالية ، وحتى تاريخ ورود هذا السؤال