قضت المحكمة العليا في بريطانيا بأن الحكومة الاسكتلندية لا يمكنها إجراء استفتاء ثان على الاستقلال دون موافقة الحكومة البريطانية.



وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن قانون اسكتلندا لعام 1998 يمنح البرلمان الاسكتلندي سلطات محدودة، ليس من بينها سلطة التشريع لإجراء استفتاء.



من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن قرار المحكمة العليا بشأن اسكتلندا واضح ونهائي.



ورفض ثلاثة رؤساء وزراء متعاقبين من حزب المحافظين الإذن بإجراء استفتاء ثان، بدعوى أن البرلمان البريطاني فقط لديه السلطة القانونية للموافقة بموجب قانون اسكتلندا الذي أنشأ البرلمان الاسكتلندي.



وفي استفتاء عام 2014، الذي وافقت عليه الحكومة البريطانية، رفض الاسكتلنديون الاستقلال عن بريطانيا بنسبة 55% إلى 45%.