على الرغم من التقدم المُحرز ترى المؤسسة الألمانية لمكافحة الاكتئاب أن هناك حاجة لمزيد من التثقيف في المدارس في التعامل مع الاكتئاب.

وقال رئيس الوكالة أولريش هيجيرل، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في برلين: "بسبب كثرته وشدته، ينبغي أن يكون الاكتئاب ضمن المناهج الدراسية، على غرار المعلومات حول الإدمان".

وذكر هيجيرل أن العديد من الشركات تدرك "الخطورة الكبيرة لهذا المرض" وتضع برامج للصحة النفسية، وأضاف: "لكنها في بعض الأحيان لا تكون فعالة لأنها موضوعة بشكل عام للغاية"، موضحا أن هذه البرامج "لا تفرّق بشكل حاد بين اضطرابات المزاج والاكتئاب باعتباره مرض خطير ومستقل وغالبا ما يهدد الحياة".

وفقا للخبراء، تشمل الأعراض الرئيسية للاكتئاب المزاج المكتئب و أو فقدان الاهتمام والفرح لأكثر من أسبوعين - بالإضافة إلى معايير ثانوية مثل اضطرابات النوم والإرهاق والأفكار الانتحارية.

ووفقا لهيجيرل، هناك دلائل على تحسن مستوى الوعي بالاكتئاب في ألمانيا، وقال: "يتضائل باستمرار عدد من يعتقدون أن الاكتئاب علامة على ضعف الشخصية"، موضحا أن نسبة هؤلاء في عام 2018 كانت 30%، وتراجعت إلى 26% في استطلاع لمؤشر الاكتئاب في ألمانيا أجرته المؤسسة هذا العام.