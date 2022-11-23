يمنح مهرجان برلين السينمائي ستيفن سبيلبرغ جائزة عن مجمل مسيرته خلال دورته المقبلة في شباط/فبراير 2023 التي تلحظ في برنامجها عروضاً استعادية لأفلام المخرج الأميركي، بحسب ما أعلن المنظّمون

وأوضح هؤلاء أن تكريم سبيبلبرغ في الدورة الثالثة والسبعين من المهرجان يعود إلى أن "نتاجه مدى الأعوام الستين المنصرمة يتسم بكونه فريداً في تاريخ السينما العالمية نظراً إلى تنوعه الكبير".

ويتسلم المخرج الأميركي جائزة فخرية في احتفال خلال المهرجان الذي يقام من 16 إلى 26 شباط/فبراير ويُعرض خلاله فيلمه الجديد "ذي فايبلمنز" (The Fabelmans).

وشدد مديرا المهرجان مارييت ريسنبيك وكارلو شاتريان على أن سبيلبرغ "لم يسحر أجيالًا من المشاهدين في مختلف أنحاء العالم فحسب خلال مسيرته الفنية المذهلة، بل أعطى أيضاً معنى جديداً للسينما كمصنع للأحلام".

وأضافا "لم نجد أفضل من نتاج سبيلبرغ الكبير ليكون بمثابة البداية الجديدة" التي تحتاج إليها الصناعة السينمائية في أعقاب جائحة كوفيد-19.

وسبق لسبيلبرغ البالغ 75 عاماً والذي يعتبر أحد أعظم مخرجي هوليوود أن فاز بثلاث جوائز أوسكار، اثنتان منها (أفضل فيلم وأفضل مخرج) عن "شندلرز ليست" ، والثالثة (أفضل مخرج) عن "سيفينغ برايفت راين".

وبلغ عدد المرات التي رُشح فيها سبيلبرغ للأوسكار 19 وقد تضاف إلى رصيده هذا ترشيحات جديدة عن فيلمه الحالي "ذي فايبلمنز" الذي انطلقت عروضه في تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.