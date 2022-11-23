قال جيريمي وير الرئيس التنفيذي لشركة " ترافيجورا جروب" العملاقة لتجارة السلع إن أوروبا والولايات المتحدة أصبحتا محركين أكثر أهمية للطلب على المعادن، ما يمثل ميلا بعيدا عن الصين، حيث يعزز التحول في قطاع الطاقة استخدام مواد مثل النحاس.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وير قوله في قمة "فاينانشال تايمز" للسلع الأساسية في سنغافورة،: "بدأنا نشهد تحولا كبيرا".

وذكر أن الصين كانت المحرك الرئيسي لأسعار المعادن والطلب عليها، لكن هناك حاليا المزيد من الاستهلاك للكهرباء ينشأ في أوروبا والولايات المتحدة.

تسلط هذه التصريحات الضوء على تغير هيكلي كبير في السلع الصناعية، إذ بدأ هوس التوسع العمراني في الصين في التراجع، مما ضرب المصدر الرئيسي لنمو الطلب على مدى العقدين الماضيين.

ستكون الحاجة إلى مزيد من النحاس والنيكل والليثيوم في السنوات القادمة ظاهرة عالمية، حيث تسعى جميع الاقتصادات الكبرى إلى التخلص من الكربون.

وقال وير إن الطلب على النحاس ظل قويا رغم التأثيرات العالمية المعاكسة الأخيرة.

وأضاف "حتى الأزمة الحالية والصراع في أوكرانيا لا يقللان من الطلب على النحاس."