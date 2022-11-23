على امتداد الطريق المؤدية لمنطقة زلفان بالوسط الغربي التونسي، مزارع فاكهة التين الشوكي الذي أصبحت تستخرج من ثماره زيوت للتجميل تنعش الاقتصاد في مناطق مهمشة في البلاد.

كان محمّد رشدي الدبشي أوّل المستثمرين الذين غامروا وراهنوا على استخلاص الزيوت الطبيعية من هذه الثمرة الشوكية لتصبح مكونا لبعض مواد التجميل الباهظة الثمن (350 دولارا تقريبا للتر الواحد) والتي يتزايد عليها الطلب من الاسواق الأوروبية لفاعليتها في مقاومة تجاعيد الوجه ولكونها مضادة للأكسدة.

ويقول البناني لوكالة فرانس برس بفخر من أمام مزرعته، "هنا عاصمة التين الشوكي" المعروف في أماكن أخرى بالصبّار.

ويملك هذا المستثمر 420 هكتارا مزروعة بالتين الشوكي في منطقة زلفان، وينتج ألفي لتر من زيت بذور الثمرة سنويا ويخصص 95% من المنتوج للتصدير حصرا.

يتنقل البناني (52 عاما) وسط الحقل بين العاملات اللواتي يشرعن منذ ساعات الصباح الباكر في عمليات القطاف. ويفصح "غيّرت هذه الثمرة حياتي وحياة المنطقة وخلقت الثروة في قرية كان التين الشوكي رمزا للفقر فيها".

وتقع زلفان في محافظة القصرين التي كانت من من أبرز المناطق التي انتفضت ضد حكم الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي في العام 2011. تبلغ نسبة الفقر فيها 33% ,ونسبة البطالة 20%، وقد وجدت في هذه النبتة مصدرا للتنمية.

تمتد حقول التين الشوكي على مسافة 30 ألف هكتار، منها 3 من الأشجار العضوية، في منطقة صغيرة تقع على الحدود مع الجزائر.

ويشغّل القطاع في زلفان أكثر من خمسة آلاف شخص، وفقا لبوبكر الرداوي، المسؤول عن مشروع الوصول إلى أسواق المنتجات الزراعية الغذائية والمحلية (بامبات) (PAMPAT)، وهو برنامج تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

-"جاذبية" -تصنّف تونس كخامس أكبر منتج للثمرة في العالم من حيث المساحات المزروعة بنحو 118 ألف هكتار خلف البرازيل والمكسيك وإثيوبيا والمغرب.

وتبلغ المساحة المزروعة بالتين الشوكي في المغرب 150 ألف هكتار بمتوسط إنتاج يقدر بـ 403,200 طن في السنة. بينما تزرع الجزائر 52 ألف هكتار وتنتج 75 ألف طن من الثمرة سنويا.

وتنتج تونس معدل 550 ألف طن من الفاكهة سنويا، وتعوّل حاليا وبشكل أساسي على استخدامها لاستخراج الزيوت الغنية بالفيتامين.

ويؤكد الرداوي إن "الصادرات قفزت بنسبة 50% بين عامي 2019 و2021. وهذا مؤشر على جاذبية القطاع وزيادة الطلب من عام إلى آخر".

ويضيف "حقا، إنه نبات معجزة".