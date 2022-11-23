أجرى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة هنأه فيه بصدور المرسوم الملكي بتشكيل الوزارة.

ونقل سموه خلال الاتصال تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتمنياتهما لمملكة البحرين الشقيقة بدوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون البناء وتنمية العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

من جانبه، ثمن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة هذه المشاعر الطيبة والتواصل الكريم الذي يعكس الأواصر الأخوية المتينة بين الكويت ومملكة البحرين.