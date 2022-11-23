تسبب مرض كوفيد-19 في ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بالعدوى والوفيات المرتبطة بجميع الأسباب في الولايات المتحدة عن عشرين دولة نظيرة خلال الجائحة، لكن تأثيره كان أقل في الدول التي تلقى سكانها أكبر قدر من التطعيمات خلال موجات ارتفاع الإصابة بمتحوري دلتا وأوميكرون، وفقا لدراسة جديدة.

أفاد مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية بجامعة مينيسوتا يوم الاثنين نقلا عن الدراسة المنشورة في دورية جاما الطبية الأسبوع الماضي، أنه "وفقا لحجم السكان، تخطى عدد الوفيات في الولايات المتحدة عدد الوفيات في الدول النظيرة خلال النصف الثاني من عام 2021 وأوائل عام 2022، بأكثر من 155000 إلى 466000 حالة وفاة".