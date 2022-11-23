تراجع سعر الفائدة الثابتة على قروض التمويل العقاري البالغ مدتها 5 سنوات في بريطانيا إلى أقل من 6 % لأول مرة منذ حوالي سبعة أسابيع وهو ما يعطي أملا بسيطا للبريطانيين الذين تضرروا من ارتفاع أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري خلالالشهور الماضية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مؤسسة "مني فاكتس جروب" البريطانية القول إن الفائدة على القروض العقارية الخمسية تراجعت إلى 95ر5% وهي المرة الأولى التي تنخفض فيها الفائدة عن 6% منذ 5 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عندما ارتفعت الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ حوالي 14 عاما.

كما تراجع متوسط الفائدة على القروض ذات العامين إلى 13ر6% وهو الأقل منذ 6 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

في الوقت نفسه، تراجعت الفائدة الحيوية التي تستخدمها مؤسسات الإقراض البريطانية لتحديد فائدة التمويل العقاري عن مستوياتها المرتفعة التي كانت قد وصلت إليها بسبب مشروع ميزانية حكومة رئيسة الوزراء في ذلك الوقت ليز تراس والذي أعلن في أيلول/سبتمبر الماضي. وتراجعت الفائدة الاسترشادية للقروض السكنية بعد ارتفاعها بمقدار 5ر1 نقطة مئوية خلال فترة حكم تراس التي استمرت أقل من شهرين.