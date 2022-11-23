قال رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفنان حسين فهمي "نأمل أن يكون هذا المهرجان من أهم 3 مهرجانات سينمائية في العالم، وهذا ما كنت أناقشه مع وزيرة الثقافة في فترة سابقة".

وأعرب رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته الدورة الـ44 للمهرجان، مشيدا بالإقبال الكثيف على كافة عروض الأفلام وجميع فعاليات الدورة،من قبل صناع السينما والنقاد والجمهور وخاصة الشباب.

وقال فهمي -خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية- إنني سعدت للغاية بالإقبال الكبير على كافة فعاليات المهرجان، ما يعكس عشق الجمهور للسينما، متوجها بالشكر لوزارة الثقافة التي قدمت كافة وسائل الدعم من أجل نجاح دورة المهرجان لهذا العام.

وأضاف "كما أتوجه بالشكر لكافة الهيئات ومؤسسات الدولة والهيئة العامة للاستعلامات،والشباب ورعاة المهرجان الذين ساهموا معنا لخروج المهرجان في أبهى صورة ممكنة".

وحضر حفل ختام المهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدورته الـ 44، مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم كل من ليلى علوي،لبلبة، المخرج أمير رمسيس مدير المهرجان، ومحمود عبد السميع رئيس جمعية الفيلم، أمير المصري، فيدرا،منال سلامة،سيد رجب، سميرة أحمد،دينا فؤاد، بسنت صيام،هبة عبد الغني، مادلين طبر، مي الغيطي، نور اللبنانية،المخرج خالد يوسف،الفنانة شمس الكويتية، هاجر الشرنوبي، جمال سليمان، إدوارد، ساندي، بسمة، شادي شامل، على السجادة الحمراء فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، بدورته الـ 44، أحمد شاكر عبد اللطيف، وأمير صلاح الدين.

كما حرص النجم الكبير حسين فهمي، على اصطحاب أبطال البارالمبية من ذوي الهمم، على السجادة الحمراء،في حفل ختام المهرجان،والتقط معهم عدد من الصور على السجادة الحمراء في لقطة إنسانية.

وبدأ حفل الختام بعزف السلام الجمهوري،وتم عرض مشهد من فيلم "يوميات نائب في الأرياف" الذي رممه المهرجان هذه الدورة، وأيضا مشهد من فيلم "أغنية على الممر".