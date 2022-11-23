أظهرت بيانات مكتب الاحصاء في فنلندا انخفاض معدل البطالة لأدنى مستوى منذ كانون الأول/ديسمبر .2018

وقد تراجع معدل البطالة إلى 8ر5% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي مقارنة بـ 7ر6% في أيلول/سبتمبر الماضي. وكان معدل البطالة قد بلغ 6% في تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي.

ويعد أحدث معدل بطالة هو الأدنى منذ كانون الأول/ديسمبر 2018، عندما سجل 4ر5%.

وتراجع عدد العاطلين عن العمل إلى 162 ألف شخص في تشرين الأول/أكتوبر الماضي مقارنة بـ 189 ألف شخص في أيلول/سبتمبر الماضي.

وتراجع معدل البطالة بين الشباب، ممن تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 24 عاما، بواقع 6ر2 نقطة مئوية إلى 8ر9% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وارتفع معدل التوظيف إلى 3ر74% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي مقارنة بـ 4ر73 % في أيلول/سبتمبر الماضي.