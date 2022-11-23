كشفت الفنانة مي كساب، عن عرض الجزء الرابع من مسلسل "اللعبة" على إحدى المنصات الإلكترونية.

ونشرت مي كساب- عبر حسابها على "انستجرام" اليوم، صورة تجمعها بأبطال المسلسل، وكتبت: "هترجع ترن ترن ترن أحلى رنة.. اللعبة 4 استنونا".

وأكدت مي كساب- في تصريحات تلفزيونية- أن تعلق الجمهور بالمسلسل يرجع إلى الكتابة الجيدة للشخصيات والكوميديا السهلة الطبيعية غير المصطنعة الناس متعلقة بفريق عمل المسلسل، مشيرة إلى أن النجاح الساحق للمسلسل في أجزائه السابقة جعلهم خائفين من الموسم الجديد، متمنية أن يحقق الجزء الرابع إعجاب الجمهور وقت عرضه.

وجرت أحداث الجزء الثالث من المسلسل حول وسيم ومازو، وهما زميلان منذ صغرهما يتنافسان ضد بعضهما البعض في شكل مباراة مستمرة بينهما، وحينما يتقدم الثنائي في العمر وينتهي التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد.

ويشارك في بطولة المسلسل شيكو، وهشام ماجد، وميرنا جميل، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، تأليف أحمد سعد والي، إخراج معتز التوني.