خلص استطلاع إلى أن نحو 77% من الشركات اليابانية العاملة في أوروبا تضررت أعمالها بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار الغذاء واضطرابات اللوجستيات.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الاستطلاع، الذي شمل 1445 شركة، وأجرته منظمة التجارة الخارجية في اليابان في الفترة من 1 حتى 26 أيلول/سبتمبر الماضي، أظهر أن الشركات الصناعية كانت الأكثر تضررا، حيث قالت 7ر83% من الشركات في هذا القطاع إن أعمالهم تضررت بسبب الحرب في أوكرانيا.

ومن بين 605 شركات أجابت على سؤال متعدد الاختيارات بشأن العوامل السلبية، اختارت 1ر65% من الشركات ارتفاع أسعار الطاقة، و 9ر55% قالوا الاسعار المرتفعة للمواد الخام والمواد مثل منتجات البلاستيك والمطاط، في حين ذكر 0ر54% اضطرابات واختناقات اللوجستيات.

وقال اكيكو أويدا المسؤول بمنظمة التجارة الخارجية في اليابان" الاستطلاع أظهر حدة تأثير الحرب الأوكرانية على العمليات التجارية".