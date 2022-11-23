يناقش الاتحاد الأوروبي تحديد سقف لسعر النفط الخام الروسي بما يتراوح بين 65 و70 دولارا للبرميل، وفقا لما نقلته «بلومبيرغ» عن مصادر مطلعة.

يبدو النطاق بين 65 و70 دولارا أعلى بكثير من تكلفة الإنتاج في روسيا، وأعلى مما كانت بعض البلدان تدفع من أجله. ونظرا لأن روسيا تبيع بالفعل خامها بخصومات كبيرة، فقد يكون للحد الأقصى تأثير ضئيل على التداول.

من المتوقع أن تستقر مجموعة «السبع» على سقف يتراوح بين 65 و70 دولارا، كما قالت بعض المصادر، لكن العديد من الديبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن المستوى المقترح مرتفع للغاية، والنطاق يتماشى مع المتوسط ​​التاريخي لما قبل غزو أوكرانيا.

يجتمع سفراء الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بهدف الموافقة على آلية الحد الأقصى ومستوى الأسعار المقترح. ويحتاج الحد الأقصى إلى دعم جميع الدول الأعضاء للموافقة عليه.

وانخفضت أسعار النفط بعد أن ذكرت بلومبيرغ النطاق السعري المقترح. وأحد الأسباب التي تجعل التجار يتجاهلونه هو أن شركات التأمين والشحن سيتعين عليهم ببساطة التأكد من أن البضائع التي يحملونها قد بيعت بأقل من سعر الحد الأقصى.

قال سيمون تاجليابيترا، الزميل البارز في مركز أبحاث Bruegel في بروكسل: «يتم تداول النفط الروسي حاليا بخصم كبير مقارنة ببرنت، بحوالي 65 دولارا للبرميل.. إذا تم تحديد سقف أسعار مجموعة السبع للنفط الروسي عند مستوى مماثل، فلن يلحق ذلك ضررا كبيرا بروسيا».

وقال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية، يوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن تعلن مجموعة الدول السبع قريبا عن سقف أسعار صادرات النفط الروسية، مشيرا إلى أن المجموعة ستعدل المستوى على الأرجح بضع مرات في السنة وليس شهريا.

ومن المقرر أن تبدأ مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، تطبيق سقف أسعار الصادرات المنقولة بحرا من النفط الروسي في الخامس من ديسمبر المقبل، لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا. والهدف من ذلك هو تقليل عائدات النفط لآلة الحرب الروسية مع الحفاظ على تدفق الخام إلى الأسواق العالمية ومنع ارتفاع الأسعار.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الحد الأقصى لصادرات المنتجات النفطية الروسية في الخامس من فبراير.

وذكر المسؤول في «الخزانة» الأميركية للصحافيين، أن الاتحاد الأوروبي يتشاور مع الأعضاء بشأن سقف السعر.

وأضاف: «نأمل أن ينتهوا من تلك المشاورات في وقت قريب نسبيا، وأن يضعونا في موقف يمكن لتحالفنا بأكمله أن يعلن فيه السعر».

وسيسمح سقف السعر للشركات بتقديم خدمات تشمل التأمين والشحن والتمويل لواردات النفط الروسية لأعضاء التحالف، طالما أن شراء هذا النفط تم تحت سقف السعر.

وأفادت مصادر هذا الشهر، بأن التحالف وافق على تحديد سعر ثابت للنفط الروسي، وليس نسبة متحركة من مؤشر لسعر النفط.

وقال المسؤول الأميركي، إن واشنطن لا تتوقع أن ترد روسيا بوقف صادرات النفط، وهو ما هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفعله.

ولفت إلى أن مثل هذه الخطوة، قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، لكنها تخاطر بإلحاق الضرر بحقول النفط الروسية.

ومع فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قيودا على واردات الطاقة الروسية، اقتنص كبار المشترين، بما في ذلك الصين والهند، النفط الروسي بأسعار مخفضة.

وقال المسؤول الأميركي: «أي إجراء يتخذونه لرفع الأسعار سيكون له تأثير على عملائهم الجدد، مثل الهند والصين الذين تريد (روسيا) أن يظلوا عملاء لنفطها في المستقبل».