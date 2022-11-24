بشرى شعبان



كشف مصدر خاص في وزارة الشؤون الاجتماعية ان فريق عمل تنفيذ قواعد وضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة لموظفي الوزارة، سيبدأ باستقبال الطلبات وفق الاشتراطات الجديدة المعدلة خلال الأسبوع المقبل. وبين المصدر ان الاشتراطات الجديدة تنص على انه يجوز التقدم بطلب صرف رصيد الإجازات سنويا على ألا يتكرر تقديم الطلب في السنة ذاتها، إضافة إلى أن يكون الموظف قد أمضى في الجهة ذاتها بعد التعيين فيها أو النقل إليها مدة سنتين على الأقل سابقتين على تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي، وألا يكون وقعت على الموظف إحدى العقوبات التأديبية ما لم يتم محوها وفقا للمدد المقررة قانونا قبل صدور قرار صرف البدل النقدي.