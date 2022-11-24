

اختتمت إدارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت حملتها السنوية للتبرع بالدم لمنتسبيها بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم المركزي أمس الأربعاء في موقع الخالدية، والتي كانت قد انطلقت في 8 نوفمبر بكلية العلوم الحياتية في مدينة صباح السالم الجامعية.



بدوره، بين القائم بأعمال مدير إدارة الأمن والسلامة يوسف الخميس، أن هذه العادة السنوية التي تقيمها إدارة الأمن والسلامة بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم المركزي للتبرع بالدم من منطلق الخدمة المجتمعية لجامعة الكويت بين شهري نوفمبر وديسمبر، والتي بدأت انطلاقتها بكلية العلوم الحياتية في مدينة صباح السالم الجامعية واختتمت في موقع الخالدية.



وأشار الخميس إلى أن الهدف من الحملة هو الوصول إلى ما لا يقل عن 150 متبرعا، تحقيقا لأهداف بنك الدم المركزي وخدمة المجتمع، متقدما بالشكر لحسن تعاونهم وتواجدهم الدائم مع الحملة.