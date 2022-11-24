تحتفل بورشه بالعرض الأول على مستوى العالم لسيارة استثنائية في معرض لوس أنجلوس للسيارات، وهي سيارة ‎911 داكار الجديدة التي توفر أعلى مستويات الراحة على الطرق الوعرة أو السريعة على حد سواء.

وتعتزم بورشه إنتاج ‎2500 سيارة فقط من هذا الطراز الحصري.

وتجسد السيارة الجديدة الإمكانات غير المحدودة لسيارة 911‏، إضافة إلى الاحتفاء بأول انتصار تحققه بورشه في رالي باريس-داكار في العام ‎1984 بأول سيارة ‎911 مجهزة بنظام الدفع الرباعي.

وتوفر بورشه مجموعة ‎Rallye Design‎ كتجهيز اختياري لسيارة ‎911 داكار الجديدة، لكي تذكرنا بتلك السيارة الفائزة الشهيرة.



ويعتبر الخلوص الأرضي أول ميزة تلفت النظر في سيارة ‎911 داكار، حيث زاد بمقدار ‎50 مم عن الخلوص الأرضي لسيارة ‎911 كاريرا مع نظام التعليق الرياضي.

ويمكن لنظام رفع الهيكل، الذي يأتي كتجهيز أساسي، رفع السيارة من الأمام والخلف بمقدار ‎30 مم إضافية. وتقترب نسبة الخلوص الأرضي وزاوية المنحدر للسيارة من النسب التي تميز سيارات ‎SUV‎ التقليدية.

ولم يتم تصميم نظام رفع الهيكل للقيادة على الطرق الوعرة بسرعات منخفضة فقط، بل يعتبر جزءا أساسيا من نظام التعليق المطور، حيث يتوفر اختيار «المستوى العالي» من أجل المغامرات الطموحة على الطرق الوعرة بسرعات تصل إلى ‎170 كم/ساعة، ولكن عند تخطي تلك السرعة، تنخفض السيارة تلقائيا إلى مستواها الطبيعي‏.



وتكتمل السمات الرياضية المخصصة للطرق الوعرة بإطارات ‎Pirelli Scorpion All Terrain Plus ‎245/45 ZR‎ ‎19 في الأمام و‎295/40 ‎‎ZR‎ ‎20 في الخلف المطورة خصيصا للسيارة.

ويبلغ عمق نقش مداس الإطار ‎9 مم وتتكون الحواف الجانبية المعززة والمداس من طبقتين، إضافة إلى مقاومتها الكبيرة للقطع، مما يجعل إطارات ‎911 داكار مثالية حتى على الطرق شديدة الوعورة. وتتوفر إطارات ‎Pirelli P Zero‎ الصيفية والشتوية كتجهيز اختياري، والتي تتميز أيضا بطبقتين من المطاط.

ولكن تأتي إطارات ‎Pirelli Scorpion All Terrain Plus‎ كتجهيز أساسي وتوفر أعلى مستويات ديناميكية القيادة على الطريق أيضا‏.



ويتميز المحرك سداسي الأسطوانات سعة ثلاثة لترات بالأداء الفائق وصوت محرك بوكسر الشهير، ويولد مع التوربو المزدوج قوة تبلغ ‎480 حصان متري ‏(353 كيلووات) وعزم دوران يبلغ ‎570 نيوتن متر.

وتتسارع السيارة الرياضية الجديدة من السكون إلى ‎100 كم/ساعة في ‎3.4 ثانية فقط، ونظرا لتجهيزها بالإطارات المناسبة لجميع أنواع الطرق، فإن سرعتها القصوى تبلغ ‎240 كم/ساعة‏.



وتأتي السيارة مجهزة بعلبة تروس بورشه بالقابض المزدوج بثماني سرعات ونظام الدفع الرباعي كتجهيز أساسي.

وتشمل التجهيزات الأساسية أيضا نظام التوجيه على المحور الخلفي، وحوامل المحرك المأخوذة من سيارة ‎‎911 GT3‎‏، ووظيفة منع الانقلاب مع نظام بورشه للتحكم الديناميكي بالشاسيه، مما يجعل سيارة ‎911 داكار تقدم مستوى من ديناميكية القيادة على الرمال والطرق الوعرة مماثل لمستوى الديناميكية الذي تقدمه على حلبة نوربورغرينغ نوردشلايفه.

وتقدم السيارة مستويات استثنائية من الأداء الفائق على الطرق الوعرة بفضل وضعي القيادة الجديدين اللذين يمكن الاختيار بينهما عبر الزر الدوار على عجلة القيادة. يعتبر وضع القيادة «رالي» (Rallye)‎ مثاليا للطرق الرملية وغير المستوية ويتميز بالدفع الرباعي مع التركيز على المحور الخلفي. أما وضع القيادة «الطرق الوعرة» (offroad)، فيتم تفعيل الخلوص العالي أوتوماتيكيا.

وصمم هذا الوضع لتوفير أعلى مستويات السحب على الطرق الوعرة وعلى الرمال. ويتضمن كلا وضعي القيادة الجديدين أيضا تفعيل نظام ‎Rallye Launch Control‎ الجديد، والذي يوفر تسارعا كبيرا على الطرق الرملية ويتيح انزلاق العجلات بمعدل حوالي 20‏%.

ستعرض سيارة ‎911 داكار لأول مرة في المنطقة في مهرجان «رموز بورشه 2022‏» في منطقة دبي للتصميم في دبي بالإمارات العربية المتحدة خلال يومي ‎26 و27 نوفمبر 2022‏.