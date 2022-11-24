بحثت المديرة العامة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) د.فاطمة السالم مع سفير جمهورية النمسا الصديقة لدى البلاد ماريان ألكسندروربا أهمية دور الإعلام في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ودعم الجهود الديبلوماسية في هذا الشأن.



وأكدت د.السالم، خلال استقبالها السفير ألكسندروربا في مكتبها، حرص «كونا» على مواكبة العلاقات المتميزة التي تربط الكويت والنمسا في شتى المجالات وسط الرغبة المشتركة للبلدين الصديقين في الارتقاء بها إلى آفاق أوسع خصوصا مع سياسة الكويت المنفتحة على مختلف الدول الشقيقة والصديقة.



ولفتت إلى أهمية الدور الذي تؤديه السفارة النسماوية في مختلف آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين في شتى المجالات، آملة للعلاقات الثنائية مزيدا من التطور والازدهار وعلى وجه الخصوص في المجالين الإعلامي والديبلوماسي.



من جهته، هنأ السفير ألكسندروربا د.السالم بمناسبة تعيينها في منصبها الجديد، مشيدة بأهمية دور «كونا» في الارتقاء برسالة الإعلام الكويتي الريادي، مشيدا بالرصانة والمسؤولية التي تتمتع بها الوكالة وتركيزها على ما يدفع بآفاق التعاون بين الكويت والنمسا على وجه الخصوص إلى مزيد من التقدم والازدهار وبين الكويت ومختلف دول العالم على وجه العموم.



كما أشاد بالدور المهم الذي يؤديه الإعلام الكويتي ككل في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، معربا عن شكره على الجهود التي تقوم بها «كونا» أيضا في تعزيز التواصل بين الشعوب وحرصها على المصداقية والموضوعية في نقل الحقائق والأحداث.