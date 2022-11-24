جدد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد التأكيد على الدور المحوري للقطاع التعليمي والتربوي في البلاد، مثمنا جهود القائمين عليه، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية لمواجهة ظاهرتي انتشار العنف والمخدرات داخل المجتمع، خاصة بين طلبة المدارس لحماية أبنائنا ومجتمعنا بوجه عام.



جاء ذلك خلال لقائه أمس ‏مدير عام منطقة الأحمدي التعليمية وليد بن غيث بمناسبة توليه مهام إدارة المنطقة، متمنيا له التوفيق في استكمال مسيرة التميز التي أرسى قواعدها زملاؤه الذين تعاقبوا على تولي مسؤوليتها سابقا، وذلك بحضور مدير الشؤون التعليمية بالمنطقة حمود العنزي، حيث تم التداول بشأن أولويات وخطط وبرامج عمل المنطقة حاليا وعلى الصعيد المنظور والمتوسط ومسيرة التعاون البناء بين الجانبين وسبل تعزيزها.



من جانبه، أعرب بن غيث عن سعادته باللقاء الذي تضمن عددا من التوجيهات، لافتا إلى اطلاع المحافظ على خطط المنطقة تجاه مدارس المحافظة والاستعدادات الحالية للاختبارات وتوفير البيئة الآمنة داخل المدارس، وترجمة توصيات مجلس الوزراء لمحاربة ظاهرتي المخدرات والعنف الطلابي عبر تفعيل مراكز الإرشاد الخاص بالخدمة الاجتماعية والنفسية، وتعزيز دورها لخدمة الطلبة ونشر الوعي داخل المجتمع المدرسي بما يكفل حماية وسلامة الطلبة من الظواهر السلبية، مؤكدا تعزيز الشراكة مع مديرية أمن الأحمدي بما يكفل أمن الطرق الخارجية وتسهيل حركة المرور لاستقبال الطلبة.