حنان عبدالمعبود



اعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها ستقوم بتوزيع الدفعة الثالثة من N5 في القسائم الحكومية في مشروع جنوب صباح الاحمد السكنية والتي تشتمل على 326 قسيمة بمساحة 400م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 23/7/2018.



وطالبت المواطنين المخصصة لهم قسائم حكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة جنوب السرة، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لتسلم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.



وفيما يلي الأسماء:



٭ مشاري محمد خالد الطراروه



٭ سعد رجعان سعد الجويسري



٭ مشعل محمد حمد مشعل



٭ عبيد بطي فهيد العجمي



٭ مبارك أحمد مبارك العازمي



٭ حسن قاسم جاسم أمير غلوم



٭ محمد عايض نبزان العازمي



٭ رشدان راضي مرزوق الطلح



٭ فهد غانم سعيد غدوف الهاجري



٭ مبارك سلطان مبارك العجمي



٭ أحمد فالح مطلق العازمي



٭ سعود فراج سعود السبيعي



٭ سعد علي بريدان العازمي



٭ عبدالله سلطان مبارك العجمي



٭ مبارك عقاب عبدالله العازمي



٭ زنيفر سعد زنيفر العازمي



٭ أحمد مبارك عبدالله العازمي



٭ فلاح فالح فلاح العازمي



٭ سلامة هاجد فالح العازمي



٭ محمد علي غلوم ملا حسين



٭ يوسف فالح مطلق العازمي



٭ طاهر مصطفى فاضل الشيرازى



٭ محمد أحمد مبارك العازمي



٭ منصور لافي ناصر العازمي



٭ سفر رجا ناصر الهاجري



٭ فايز سعد راشد العازمي



٭ عبدالله سعيد محمد الهاجري



٭ جابر علي مبارك العازمي



٭ عبدالعزيز حمود سعد الهران



٭ سلطان سعد محمد عبيد



٭ مبارك محمد حمدان مشحن



٭ فراج فهد فراج العربيد



٭ حسن يعقوب حاجي كراشى



٭ محمد سعد خلف العامر



٭ عبداللطيف سعيدي حمدان الحريجي



٭ سلطان خالد سلطان المرزوق



٭ سعود محمد حمدان العازمي



٭ عبدالرحمن عيد هايس المطيري



٭ فيصل عبدالله فلاح العازمي



٭ أحمد عبدالله رجعان العازمي



٭ سليمان بدر سليمان السنين



٭ حسين ياسين دلي عودة



٭ ناصر محمد سعد الدوسري



٭ عبدالرحمن محمد سعد السويلم



٭ إبراهيم أحمد مبارك العازمي



٭ حسام راشد سعد العصفور



٭ عبدالعزيز عبداللطيف حسين الفودرى



٭ خليفة علي حسين عبدالله



٭ سعد محمد عبدالله العجمي



٭ ناصر بدر فلاح العازمي



٭ بدر باسل بدر الشطي



٭ محمد سعود محسن علي



٭ عبدالرحمن عدنان سليمان البالول



٭ مساعد محمد فرحان العنزي



٭ نجم عبدالله عبود العتيبي



٭ علي يوسف حسن عبدالله



٭ عبدالله أحمد عبدالله الحجيلان



٭ جاسر عفتان عميش المطيري



٭ نواف جابر زاهي شلال



٭ فهد عبدالله سليمان المنصور



٭ فهد ناصر حمد الشبال



٭ حمد وليد حمد الضبيعي



٭ عبدالله محمد زيد الزيد



٭ ناصر خالد صقر الخرينج



٭ فيصل سحيم فلاح العازمي



٭ سلمان علي أحمد ساكت عباس



٭ حامد جابر عبدالله العبدلي



٭ نايف سالم نايف المطيري



٭ صقر عبدالناصر حسن التويتان



٭ عوض سماح عوض الهلفى الرشيدي



٭ راشد حمد محمد المريفع



٭ أحمد فيصل عبدالله القطان



٭ خالد مبارك زيد العدواني



٭ سلمان جزا سعود المطيري



٭ ناصر محمد ناصر الهاجري



٭ خالد عايض محمد السهلي



٭ فهد فراج خالص الهاجري



٭ محمد علي مبارك العجمي



٭ بدر مبارك عوض الديحاني



٭ طلال صالح جابر علي المري



٭ طلال مطلق فلاح العازمي



٭ علي جاسم محمد الخميس



٭ سلطان مناع سليمان الحربي



٭ عبدالعزيز علي فهد القشعان



٭ محمد مهدي محمد العجمي



٭ سعود نايف عبدالله العازمي



٭ أحمد غسان حمد البراهيم



٭ علي عصام حسين العلي



٭ فهد محمد عبدالمجيد الفيلكاوي



٭ سلطان خالد جاسم الدبوس



٭ خالد عبدالله ناصر العازمي



٭ محمد سوادى خلف الشمري



٭ طلال طارق علي العسعوسي



٭ أحمد عبدالله طاحوس العتيبي



٭ ضاري ماجد صنيهيت المطيري



٭ فارس صالح محمد الفهد



٭ محمد سعود مناور العازمي



٭ سعود عبدالعزيز حسين الفيلكاوي



٭ عبدالله مجبل سالم العازمي



٭ صالح مسفر علي شليويح العجمي



٭ مشاري محمد هديرس العنزي



٭ نواف عادل حسن الخياط



٭ سعود خالد فالح العازمي



٭ علي حسين اسماعيل محمد الكندري



٭ جابر خالد عبدالرحمن الملا



٭ ابداح صويان عبدالله الدوسري



٭ محمد مرضى سعد الربعي



٭ أحمد صالح أحمد العجيل



٭ فهد عبدالجليل عبدالله العبد الجليل



٭ العطاء محسن حمود الصالحى



٭ نواف مزعل لمام العازمي



٭ جاسم محمد حسين العنزي



٭ عبدالرحمن محمد ضاوي العازمي



٭ عيسى عبدالامير عيسى المهنا



٭ فيصل سالم حمد العجمي



٭ علي محمد أحمد العبيدان



٭ جراح اديب يوسف العلي



٭ نايف عبدالله نايف ابوخوصة العتيبي



٭ ناصر صويان عبدالله الدوسري



٭ عايض فهد جفين العجمي



٭ مشاري أحمد علي الاسود



٭ صلاح طالع صنيتان المطيري



٭ عبدالرحمن لافي حميد العازمي



٭ خالد جمعان خالد الحجيلان



٭ يوسف عبدالعزيز علي المسلم



٭ بدر صلاح فالح البدر السعدون



٭ مبارك خالد مبارك العازمي



٭ أحمد عبدالحميد مرتضى حسن



٭ سيد عبدالرحمن يوسف سيد عبدالله الرفاعي



٭ محمد فيصل محمد العنزي



٭ طلال عادل سعود العبد الرزاق



٭ محمد ناصر مبارك العجمي



٭ فلاح لافي فالح المطيري



٭ نواف منصور حمود العجمي



٭ عبدالله محمد طريم السمحان



٭ محمد جاسم محمد حيدر



٭ أحمد فلاح مناور العازمي



٭ عبدالله مبارك عبدالله العازمي



٭ عبدالعزيز غلوم عباس محمد



٭ يوسف سلطان أحمد الخلف



٭ عبدالعزيز علي غلوم عاشور



٭ خالد عماش شبيب الجبري العتيبي



٭ خالد سعد فهاد العازمي



٭ ناصر سمير ناصر حسين عبدالرضا



٭ محمود حيدر عباس شمس الدين



٭ عبدالله مبارك فالح العجمي



٭ أحمد مناور حسين المطيري



٭ علي مطر خترش السهول



٭ سلطان فهد سعد الحويله



٭ عبدالله سعود فهد العنزي



٭ راشد فهيد هادي العازمي



٭ مبارك محمد مبارك العتيبي



٭ مشعل فهد سعد المطيري



٭ عبدالعزيز بندر جاسم محيسن الشمري



٭ فواز مجبل سعد العازمي



٭ محمد براك صياح العتيبي



٭ بدر ناصر فهيد العجمي



٭ أحمد اسماعيل غلوم علي



٭ سعد عيد سعد الهاجري



٭ محمد داود علي يوسف مراد



٭ عبدالعزيز عادل حسين الكوت



٭ نواف مجبل مسفر العنزي



٭ بدر ناصر بدر العدواني



٭ مسفر فراج خرصان العجمي



٭ عبدالله عبدالله أحمد العويصى



٭ راشد خالد راشد الطرموم



٭ سعد فهد سعد العازمي



٭ مشاري فهد جارالله الشلاش



٭ ناصر إبراهيم يوسف الحمود



٭ عبيد سالم سيف الحجيلان



٭ محسن خلف عبيد الميع



٭ حسن محمد عبدالرحمن حسن



٭ سلطان محمد سليم العنزي



٭ حمد فوزي حمد النجدى



٭ عوض محمد عوض المطيري



٭ جابر مسفر علي المري



٭ عبدالله حمود مسفر العجمي



٭ عسكر نادر فالح عصفور



٭ هيثم هشام عبدالرزاق امان



٭ ماجد سعد جريبيع المطيري



٭ راشد سعد عبدالله العجمي



٭ حمد عثمان أحمد علي



٭ علي عادل علي درويش



٭ حسين مسلم حسين القطان



٭ محمد يوسف محمد الخميلي



٭ بندر سالم مزلوه الظفيري



٭ حمد براك سريع العازمي



٭ مهدي عدنان جاسم الحداد



٭ مشاري يوسف عبدالله العوضي



٭ خالد مرزوق مبارك الغضورى



٭ أحمد عبدالله مطر العنزي



٭ جاسم عادل جاسم المضف



٭ شملان نبيل فرج فرج



٭ أحمد صالح أحمد المطر



٭ حمود يعقوب حمود العواد



٭ عبدالله حامد بدر محمد بن سلامة



٭ سلمان سالم ثنى العازمي



٭ سالم جمعان حماد العازمي



٭ عبدالعزيز عبدالله رسلان فهد



٭ محمد حسن حبيب ذياب عبدالله



٭ سلطان سعد ضيف الله عويض عوض



٭ عبدالله عطشان عزاره الضفيري



٭ مشاري خلف عوض الجالد



٭ فيصل سامي عواد العازمي



٭ أحمد فهد عيد الجبعه



٭ جاسم محمد تركي العازمي



٭ راشد خالد راشد الحجيلان



٭ محمد ناصر علي العجمي



٭ سلمان مجبل عبدالله الفرج



٭ مفلح فهد مفلح النامي



٭ متعب عبدالله شلهوب المطيري



٭ حسين شيحان حجنف المطيري



٭ عبدالرحمن خالد عبدالعزيز البناي



٭ محمد أحمد عباس غلوم



٭ تركي حامد رزين العتيبي



٭ حسن محمد حسن محمد



٭ أحمد محمد أحمد المجيبل



٭ بدر عادل حمد محمد البصيلى



٭ إبراهيم عبدالله إبراهيم الأحمد



٭ حمد عماد جاسم المسعد



٭ مطلق مشعل مطلق العتيبي



٭ محمد رفيع محمد العوضي



٭ فهد علي خليف العازمي



٭ صقر زيد عواد المطيري



٭ عبدالهادي أحمد مرزوق العازمي



٭ جراح وليد حسين الخزيعل



٭ سليمان خالد سليمان الشايجي



٭ خالد محمد شويرب العجمي



٭ يوسف أحمد فهيد العازمي



٭ هاشم منصور خليفة المجادى



٭ بجاد عبدالله سعد المطيري



٭ صالح محمود صالح الوزان



٭ أحمد عبدالله أحمد المكيمى



٭ سعد نهار فالح العجمي



٭ محمد مبارك عبدالله العازمي



٭ عبدالرحمن بدر مناحي الفزير



٭ سعد صالح سعد المال مبارك



٭ فهد دعيج خليفة المريشد



٭ أحمد يوسف عبدالرضا جوهر حيات



٭ عبدالعزيز حسين محمد المطيري



٭ فهد إبراهيم أحمد المهنا



٭ فالح فلاح فالح العازمي



٭ عبدالعزيز سعود عبدالعزيز العيسى



٭ ناصر مبارك حمد الجيماز



٭ فهد خالد صايل الحزيم



٭ عبدالله فهاد محمد الزعبي



٭ فهد عوض غياض العنزي



٭ محمد عيسى حسن المعيلى



٭ الحميدي محمد الحميدي فلاح العجمي



٭ أحمد عبدالله عباس خدادا ووالدته



٭ حسن هديبان سلمى المطيري



٭ نادر خالد أحمد محمود



٭ محمد ناصر حمد الهاجري



٭ عبدالله حمد شافي العجمي



٭ يوسف منذر حسين عبدالله



٭ عبدالله يوسف ترحيب المطيري



٭ محمد أحمد عايض العازمي



٭ طلال فريد السيد يوسف الطبطبائى



٭ علي حسين حمزة علي



٭ أحمد فهد عبدالرحمن الحساوى



٭ حسن بداح شوردى الهاجري



٭ أحمد فريد عبدالمجيد عبدالسيد



٭ منيع محمد منيع باتل البغيلى



٭ أحمد سعود سعيد العازمي



٭ جراح فيصل خالد الشمروخ ووالدته



٭ ماجد فاضل ماجد بورسلي



٭ بدر عباس بدر القطان



٭ فواز سليمان محمود المغربي



٭ محمد عادل عباس حيدر



٭ عبدالله سالم شباب الشمالي



٭ ثنيان عبدالله ثنيان سويد عبيد



٭ جراح حمد عباس السنافي



٭ بدر مطلق منيجل العازمي



٭ مسعود عادل أحمد المسعود



٭ عبدالعزيز جابر حمود المطيري



٭ أحمد خلف ناصر العازمي



٭ عمر فيصل اسماعيل البلوشي



٭ زياد طارق رزقان الرشيدي



٭ أحمد مسعد حمدي الديحاني



٭ عبدالله علي عبدالله الإبراهيم



٭ محمد حسن محمد الفارس



٭ فيصل حزام القفيلى المطيري



٭ عبدالعزيز بدر فاضل المطرود



٭ عبدالله جمعان عميم العازمي



٭ خالد مبارك عبدالله العازمي



٭ محمد عبدالله سعد الحويله



٭ محمد مجيد محمد المقصيد



٭ محمد براك عبدالمحسن المنصور



٭ عبدالله محمد ساير العتيبي



٭ ناصر عبدالله غريب ذياب



٭ عبدالعزيز خالد درعان العازمي



٭ عبدالله محمد عبدالله أشكناني



٭ يوسف خليفة عبدالرحمن بوعركي



٭ ناصر محمد ناصر العجمي



٭ عويد علي عويد العويد



٭ فرج زيد خلف الفرج



٭ خالد حمود محمد العازمي



٭ فهد حسن صالح الثويني



٭ محمد وليد محمد المزعل



٭ أحمد حطاب رومي الخالدي



٭ سالم بدر سالم الميع



٭ إبراهيم عبدالهادي راجح العتيبي



٭ سليمان عبدالمنعم أحمد الفزيع



٭ خالد وليد عبدالرحمن العبداللطيف الدعي



٭ مبارك سالم عايض العازمي



٭ محمد ناصر جاسم العسعوسي



٭ محمد حسين عبدالله العجمي



٭ ناصر بدر حمد التميمي



٭ مشاري فيصل جمعان العدواني



٭ منصور دغيم مجعد الرشيدي



٭ مبارك محمد مبارك الكدادى



٭ عبدالعزيز خليفة محمد أحمد



٭ عبدالعزيز حمود مصبح العازمي



٭ عبدالعزيز فاضل محمد الشطي



٭ ناصر مرزوق عزيز الشمري



٭ فهد حمود عبدالرحمن العصيمي



٭ عبدالله محمد عباس المطوع



٭ محمد عبدالعزيز إبراهيم الناصر



٭ محمد ضيدان محمد المطيري



٭ ناصر بدر عيد العازمي



٭ ثامر عاصي نايف الشمري



٭ حمد راشد محمد الهاجري



٭ عبداللطيف بندر محمد الرشيدي



٭ سليمان أسامة سليمان السنين



٭ عبدالوهاب جاسم عبدالوهاب التورة



٭ علي أحمد سلمان الشمالي