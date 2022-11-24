خضع الظهير الأيسر السعودي ياسر الشهراني لجراحة ناجحة في الرياض بعد تعرضه لإصابة قوية خلال الفوز التاريخي لبلاده على الأرجنتين 2-1 أول من امس، حسبما أعلن منتخب «الصقور الخضر» أمس.

وكتب المنتخب في صفحته الرسمية على تويتر أن الشهراني أجرى «عملية جراحية ناجحة في غدة البنكرياس بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بمتابعة من الجهاز الطبي للمنتخب السعودي».

وكان الشهراني غادر صباح امس مدينة حمد الطبية بالدوحة، بعد نقله بالإخلاء الطبي الى مستشفى الحرس الوطني بالرياض، بعد خضوعه لفحوص إثر «تعرضه لصدام قوي في منطقة الرأس والصدر والبطن».

وتعرض الشهراني لاصطدام قوي مع زميله حارس المرمى محمد العويس في كرة مشتركة في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني أمام الارجنتين على ستاد «لوسيل» الذي غص بأكثر من 88 ألف متفرج.



وطمأن الشهراني مشجعي المنتخب بمقطع فيديو من المستشفى «أحببت أن أطمئنكم بأن أموري جيدة.. دعواتكم لي.. وجمهور المنتخب السعودي يستحق الفوز».



وقدم لاعب الهلال البالغ 30 عاما أداء بطوليا مع رفاقه، إذ قلبوا في الشوط الثاني تأخرهم بالهدف المبكر للنجم ليونيل ميسي من ركلة جزاء، إلى انتصار تاريخي.



من جهة أخرى، كشفت الفحوص الطبية التي أجريت للاعب الوسط سلمان الفرج «عن وجود إصابة في عظمة الساق»، حسبما أضاف الاتحاد السعودي.



