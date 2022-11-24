«العنابي» قادر على تجاوز خسارة الإكوادور.. والأمل لايزال موجوداً

النسخة الحالية من كأس العالم تخطت التركيز على الكرة بفعاليات ثقافية وتراثية كثيرة







أجرى الحوار: أسامة دياب

أكد السفير القطري لدى البلاد علي بن عبدالله آل محمود أن الحملة المغرضة على قطر تعكس ازدواجية المعايير وعدم الرغبة في نجاح دولة عربية وإسلامية في تنظيم بطولة بحجم كأس العالم، موضحا أن استعدادات بلاده للبطولة كانت على قدر الحدث، وحاولت جاهدة أن تعطي صورة مشرفة تفتح للمنطقة العربية باب استضافة المزيد من الأحداث الكبرى وتغير الصورة النمطية التي يروج لها البعض.

ولفت آل محمود في حوار خاص لـ «الأنباء» إلى أن حفل افتتاح المونديال كان رائعا وعكس الوجه الحقيقي لقطر التي تفخر بتراثها وعاداتها وتقاليدها، مشددا على أن الدوحة أوفت بتعهداتها وقدمت ملاعب مكيفة باستخدام تقنية تبريد مبتكرة يمكن الاستفادة منها مستقبلا في جميع أنحاء العالم، موضحا أن النسخة الحالية من كأس العالم تخطت التركيز على كرة القدم فقط، فهي أول بطولة تصاحبها فعاليات ثقافية وتراثية كثيرة.

وأشار إلى أن قطر هي الرابح الأكبر، حيث نجحت في بث الفرحة في قلب العالمين العربي والإسلامي، مبينا أن الضغوطات كانت كبيرة على اللاعبين القطريين في المباراة الأولى، إلا أن «العنابي» قادر على العودة والأمل لايزال موجودا، وإلى تفاصيل الحوار:



تنظيم قطر لكأس العالم حدث فريد كونها أول دولة عربية وخليجية تفوز بهذا الشرف.. كيف رأيت استعدادات قطر لهذا الحدث الكروي الكبير؟



٭ منذ أن فازت قطر بشرف تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، ظلت وعلى مدى 12 عاما، تواصل العمل ليل-نهار بإرادة قوية وعزيمة صادقة، حيث بذلت الكثير من الجهد لتكون على قدر هذا التحدي الكبير الذي قطعته على نفسها لإنجاح هذه البطولة وإخراجها في أبهى صورها، إدراكا منها بأهمية استضافة مثل هذا الحدث العالمي الكبير، حيث عملت الدولة على استكمال كل الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بتنظيم هذه البطولة قبل وقت كـــاف من انطلاقها، بدءا من استكمال التشريعات والقوانين، ووضع البنية التحتية اللازمة من طرق وجسور ووسائل مواصلات ونقل، وتجهيز الملاعب والميادين الرياضية مع جميع مستلزماتها، فضلا عن التجهيزات الأخرى الخاصة بالفنادق والشقق الفندقية وأماكن الإقامة الأخرى ومواقع الترفيه والراحة من كل النواحي لاستقبال زوار قطر طوال فترة المونديال.

وأود الإشارة هنا إلى أن قطر أنفقت على تطوير بنيتها التحتية في المقام الأول وهو ما سيعود بالنفع على الدولة لاحقا، أما بخصوص الملاعب فبعضها سيتم تفكيكه والتبرع به لعدد من الدول الأفريقية لدعم كرة القدم.

وبصفة عامة استعدادات، قطر كانت على قدر الحدث الكبير وحاولت أن تعطي صورة مشرفة للعالمين العربي والإسلامي، تفتح باب استضافة المزيد من الأحداث والمواعيد الكبرى.



ما ردود الأفعال التي وصلت لكم حول حفل الافتتاح؟



٭ حفل الافتتاح كان رائعا وعكس الوجه الحقيقي لقطر التي تفخر بتراثها وعاداتها، وقد حمل رسالة مهمة مفادها أهمية التعايش رغم الاختلاف. أما فيما يتعلق بردود الأفعال على هذا الحفل فكانت إيجابية جدا، ولم تخرج عن أن الحفل كان مبهرا وعكس ثقافة قطر وتقاليد الخليج، كما بعث برسالة إيجابية وصورة مشرقة عن منطقتنا العربية، كما أكد على قدرتنا على تنظيم الأحداث الكبرى، فشكرا كبيرة لكل من ساهم في هذا التنظيم وكل من شارك من شبابنا الواعد والذي يمثل مستقبل قطر.



ما الجديد الذي تقدمه قطر في هذه البطولة من حيث التنظيم؟



٭ كما تعلمون، كانت النسخ السابقة من بطولات كأس العالم تقام عادة في فصل الصيف (خلال شهري يونيو ويوليو)، وقد التزمت قطر عند تقديم ملفها لاستضافة البطولة بتطوير تقنية مبتكرة لتبريد الستادات للتغلب على حرارة الصيف خلال فترة المنافسات.

وبالرغم من إقامة هذا المونديال في نوفمبر وديسمبر، حيث تتراوح درجة الحرارة في قطر بين 18 و24 درجة مئوية، فقد أوفت قطر بتعهداتها وقدمت للعالم ملاعب مونديالية مبردة باستخدام تقنية تبريد مبتكرة يمكن الاستفادة منها مستقبلا في جميع أنحاء العالم.



ما أبرز توقعاتك لنجاح هذه النسخة التي تقدم كأس العالم بعيون وأجواء خليجية وعربية؟



٭ أتوقع أن تحقق هذه النسخة نجاحا غير مسبوق، نظرا للأعمال الكبيرة والجهود الضخمة التي بذلتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث المشرفة على تنظيم هذه البطولة، والتزامها الصارم بتوجيهات القيادة العليا لإخراج هذا الحدث الكبير بشكل يبهر العالم، حيث تخطت هذه النسخة التركيز فقط على كرة القدم، فهي أول بطولة تصاحبها فعاليات ثقافية وتراثية كثيرة وكبيرة تمتع المشجعين الذين قدموا من مختلف أنحاء العالم، وتقدم لهم وجبة ثقافية فريدة ليعودوا إلى بلادهم محملين بصورة واقعية عن المنطقة العربية تخالف الصورة النمطية التي يروج لها الغرب.



كيف ترد على بعض الانتقادات أو بالأحرى الافتراءات الغربية التي طالت أحقية قطر في تنظيم كأس العالم؟



٭ أكد صاحب السمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمته بافتتاح مجلس الشورى: «إنه منذ أن نالت قطر شرف استضافة كأس العالم، تعرضت لحملة غير مسبوقة لم يتعرض لها أي بلد مضيف».

لذا أقول إن هذه الانتقادات الانتقائية المتعلقة بالعمال، ما هي إلا مجرد ملاحظات كانت الدولة قد عالجتها مبكرا.

ورغم كل هذه الإجراءات والمعالجات لايزال البعض يصر على إدانة قطر بتهم ظالمة، وهو ما يدل على ازدواجية المعايير لديهم وعلى عدم رغبتهم في أن تنجح دولة عربية وإسلامية في تنظيم بطولة عالمية بحجم مونديال كرة القدم.



ولقد قام وزير خارجية قطر بالرد بشكل واضح على هذه المزاعم وفندها، كما قام رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو برد قوي وقاطع عليها أيضا.

إلا إنه رُب ضارة نافعة، فهذه الحملة الشرسة والمغرضة وحدت أبناء العالمين العربي والإسلامي وجعلتهم أكثر تكاتفا للوقوف ضدها.



ماذا عن أبرز استعدادات المنتخب القطري للبطولة؟ وكيف تقيم أداء المنتخب في المباراة الأولى؟



٭ استعدادات المنتخب القطري للمشاركة في البطولة ظلت متواصلة منذ فترة طويلة، والتحق اللاعبون بمعسكرات تدريب مكثفة تحت إشراف المدرب فيليكس سانشيز.



وفي الآونة الأخيرة خاض المنتخب 10 مباريات مع منتخبات أوروبية، وقبلها حقق الفوز في كأس آسيا 2019. أما عن المباراة الأولى للمنتخب القطري أمام الإكوادور وهو منتخب قوي من منتخبات أميركا اللاتينية فالضغوطات كانت كبيرة على اللاعبين، إلا أن منتخبنا قادر على العودة والأمل لايزال موجودا.



إلى أي مدى تعتقد أن المنتخب القطري قادر على الذهاب بعيدا في هذا المونديال بالرغم من التعثر في أول مباراة؟



٭ منتخبنا استعد بشكل جيد ومكثف طوال فترة الإعداد لمنافسات هذه البطولة، لذلك أتمنى أن ينجح «العنابي» في الصعود للدور الثاني عن مجموعته. وما أود أن أشدد عليه، هو أن قطر هي الرابح الأكبر ونجحت في أن تبث الفرحة في قلوب أبناء العالم العربي والإسلامي.





