ستنتهي فترة كريستيانو رونالدو الثانية الجدلية مع مان يونايتد بـ «اتفاق متبادل وبمفعول فوري»، وفق ما كشف كل من النادي الانجليزي والنجم البرتغالي الثلاثاء، قبل ساعات من إعلان بطل إنجلترا 20 مرة أن عائلة غلايزرز الأميركية المالكة تفكر في بيع النادي.



ويأتي رحيل رونالدو عن يونايتد بعد المقابلة التلفزيونية المدوية التي أجراها الأسبوع الماضي وقال فيها إنه شعر «بالخيانة» من مسؤولي النادي، متهما إياهم بمحاولة إطاحته وأنه لا يكن احتراما للمدرب الهولندي إريك تن هاغ.



وجاء في بيان للنادي «كريستيانو رونالدو سيغادر مان يونايتد باتفاق متبادل وبمفعول فوري» قبل قرابة ستة أشهر من نهاية عقده.



وتابع «يشكره النادي على مساهمته الهائلة خلال فترتين في أولد ترافورد، حيث سجل 145 هدفا في 346 مباراة، ويتمنى له ولأسرته التوفيق في المستقبل».



كما أصدر رونالدو بيانا خاصا به قال فيه «بعد محادثات مع مان يونايتد اتفقنا بشكل متبادل على إنهاء عقدنا في وقت مبكر»، مضيفا: أنا أحب يونايتد وأحب الجماهير، وهذا لن يتغير أبدا، مع ذلك، يبدو أنه الوقت المناسب بالنسبة لي للبحث عن تحد جديد، أتمنى للفريق كل التوفيق في بقية الموسم وفي المستقبل.



وبعد ساعات، أعلن مالكو يونايتد الذين لم يسلموا من انتقادات رونالدو أنهم مستعدون لبيع النادي.



جاء في بيان أن «مجلس الإدارة سينظر في جميع البدائل الاستراتيجية، بما في ذلك الاستثمار الجديد في النادي أو البيع أو الصفقات الأخرى التي تشمل الشركة».



تملك عائلة غلايزر النادي منذ العام 2005 لكن شاب عهدها تراجع مردود الفريق على أرض الملعب، لاسيما في السنوات التسع الأخيرة، واحتجاجات المشجعين المتكررة.



وعاد رونالدو في صيف 2021 الى مان يونايتد قادما من يوفنتوس الايطالي، بعد أن غادره في 2009 إلى ريال مدريد الإسباني في أعقاب فترة أولى بدأت في 2003 حقق خلالها لقب الدوري الانجليزي ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا 2008 في العام الذي توج به بجائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى من أصل 5.



لكن النتائج مع عودته لم تكن كما يرغب، إذ حل الفريق سادسا الموسم الماضي الذي كان رونالدو أفضل هدافيه مع 24 هدفا في جميع المسابقات، وفشل بالتالي في التأهل الى دوري الأبطال.



حاول وفق وسائل إعلام ومقربين مغادرة أولد ترافورد خلال الصيف لهذا السبب. لكن الأندية الإنجليزية والأوروبية الكبيرة لم تقدم عروضا للاعب الذي لم يعد يقدم مستوياته المعهودة في سن الـ 37 ولايزال يتقاضى راتبا أسبوعيا يبلغ نحو 500 ألف جنيه إسترليني (593 ألف دولار).



ومع ذلك، فقد أجرى «سي آر 7» محادثات مع بايرن ميونيخ الالماني وارتبط بعودة عاطفية إلى سبورتنغ الذي نشأ فيه قبل الانضمام الى يونايتد.



تراجع دوره



وتراجع دوره في تشكيلة «الشياطين الحمر» منذ تولي تن هاغ القادم من أياكس أمستردام المسؤولية في شهر مايو الماضي، وعوقب هذا الموسم بإيقافه عن مباراة تشلسي (1-1) لرفضه الدخول بديلا في الفوز ضد توتنهام.



رغم ذلك، عاد الى الفريق في الأسابيع الأخيرة بل انه حمل شارة القيادة في الخسارة 3-1 أمام أستون فيلا، فيما غاب عن المباراة الأخيرة للفريق قبل انطلاق كأس العالم للراحة.



لكن هجومه الأخير ذهب إلى أبعد من ذلك حيث انتقد أيضا مالكي النادي، عائلة غلايزر الأميركية، زاعما أنهم «لا يهتمون» بالنجاح الرياضي للفريق، ما مهد الى بداية نهايته مع الفريق.



حتى انه انقلب على زميليه السابقين في الفريق غاري نيفيل وواين روني، قائلا «ليسا صديقي» بعد انتقادات من الثنائي مؤخرا.