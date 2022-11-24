استهلت ألمانيا الساعية إلى محو خروجها المحبط من الدور الأول في مونديال روسيا قبل أربع سنوات، مشوارها في مونديال قطر 2022، كما انهت مشاركتها الأخيرة، بسقوط مدو أمام منتخب آسيوي آخر كان هذه المرة اليابان (1-2) على ستاد خليفة الدولي ضمن منافسات المجموعة الخامسة. ونجحت اليابان في قلب تخلفها بهدف سجله ايلكاي غوندوغان من ركلة جزاء (33)، الى فوز بهدفين سجلهما البديلان ريتسو دوان (75) وتاكوما اسانو (83).



وللمفارقة، فإن صاحبي الهدفين يدافعان عن ناديين في الدوري الألماني (بوندسليغا)، الأول مع فرايبورغ والثاني مع شالكه، علما أن تشكيلة اليابان في النهائيات تتضمن ثمانية لاعبين من أندية ألمانية.



وهي ثاني مفاجأة مدوية في البطولة، بعد الانتصار الكبير للسعودية على الأرجنتين 2-1 الثلاثاء ضمن المجموعة الثالثة.



وكانت ألمانيا خسرت مباراتها الأخيرة في مونديال روسيا 2018 أمام كوريا الجنوبية 0-2، لتتذيل مجموعة كانت في متناولها وضمت أيضا المكسيك والسويد.



أما اليابان، فحققت في مشاركتها السابعة تواليا أهم نتيجة لها في النهائيات حتى الآن.



وشارك مهاجم بايرن ميونيخ توماس مولر أساسيا رغم عدم خوضه سوى 60 دقيقة في صفوف ناديه منذ أواخر سبتمبر الماضي، علما أنه أحد افضل الهدافين في النهائيات العالمية بـ 10 أهداف. في المقابل، غاب زميله في الفريق البافاري لوروا سانيه بداعي الاصابة في ركبته.



والمواجهة كانت الأولى بين المنتخبين في بطولة كبرى، سبقتها مباراتان وديتان انتهت واحدة بفوز ألمانيا 3-0 والثانية بالتعادل 2-2.



وكانت أول كرة ألمانية خطرة من رأسية لأنتونيو روديغر، مرت إلى جانب القائم اثر ركلة ركنية (16).



وسدد يوزوا كيميش كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها الحارس الياباني (21)، واخرى لإيلكاي غوندوغان أحبطها الدفاع (28).



وحصل المنتخب الألماني على ركلة جزاء اثر اعاقة ديفيد راوم داخل المنطقة من قبل الحارس الياباني شويتشي غوندا انبرى لها بنجاح غوندوغان (33)، رافعا رصيده الى 17 هدفا في 64 مباراة دولية.



وسجل هاي كافيرتس هدفا في الوقت الضائع من الشوط الاول لم يحتسبه الحكم بعد اللجوء الى تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» بداعي التسلل. وكان سيناريو الشوط الثاني مماثلا: ضغط ألماني وتراجع ياباني، وقام الموهبة الصاعدة جمال موسيالا بفاصل ترقيص داخل المنطقة لكنه سدد عاليا (51).



وكادت ألمانيا تعزز تقدمها، لكن تسديدة غوندوغان من داخل المنطقة ارتطمت بالقائم وخرجت (59).



ولعب الحارس الياباني دور المنقذ بتصديه لكرة يوناس هوفمان (68) ثم لثلاث محاولات تواليا (70).



خرج المنتخب الياباني من حذره ولعب بحرية، وجاء دور مانويل نوير ليقوم بأول تصد له بشكل مذهل عندما ابعد كرة جونيا ايتو (73).



لكن نوير وقف عاجزا عندما تصدى لتسديدة جديدة قبل أن يتابعها ريتسو دوان داخل الشباك مدركا التعادل لليابان (75)، بعد أربع دقائق من نزوله.



وتقدمت اليابان بهدف ثان عندما كسر تاكوما اسانو مصيدة التسلل، اثر ركلة حرة سريعة، فانفرد بالحارس الألماني وسددها في أعلى الشباك (83).



رمى الالمان بكل ثقلهم وbشرك مدربهم هانزي فليك أسلحته الهجومية الواحد تلو الآخر، لكن الدفاع الياباني صمد ليخرج بفوز تاريخي.





ألمانيا واليابان في سطور



٭ المباراة: ألمانيا-اليابان (1-2).



٭ الملعب: ستاد خليفة الدولي بالدوحة.



٭ الجمهور: 42608 متفرجين.



٭ الدور الأول - المجموعة الخامسة



٭ الحكم: السلفادوري ايفان بارتون.



٭ الإنذارات: لا كروت للفريقين.



٭ التشكيلتان:



٭ ألمانيا (المدرب: هانزي فليك): مانويل نوير، نيكو شلوتربيك، انتونيو روديغر، دافيد راوم، يوزوا كيميش، إيلكاي غوندوغان (ليون غوريتسكا 67)، سيرج غنابري (يوسوفا موكوكو 90)، توماس مولر (يوناس هوفمان 67)، جمال موسيالا (ماريو غوتسه 79)، كاي هافيرتس (نيكلاس فولكروغ 79).



٭ اليابان (المدرب: هاجيمي مورياسو): شويتشي غوندا، هيروكي ساكاي (تاكومي مينامينو 75)، مايا يوشيدا، يوتو ناغاماتو (كاورو ميتوما 57)، واتارو إندو، آو تاناكا (ريتسو دوان 71)، جونيا إيتو، دايتشي كامادا، تاكيفوسا كوبو (تاكيهيرو تومياسو 46)، دايزن ماييدا (تاكوما أسانو 57).



فليك يشعر بالانزعاج



أبدى المدير الفني لمنتخب ألمانيا، هانزي فليك، خيبة أمله، بسبب خسارة فريقه المباغتة أمام اليابان 1-2 في مستهل مباريات المنتخبين ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.



وقال فليك في تصريحات صحافية عقب المباراة، «إنه أمر مخيب للآمال للغاية. نشعر بالانزعاج لخسارتنا المباراة».



وأضاف فليك «سنحت لنا العديد من الفرص السهلة، لكن يتعين علينا أن نتطلع إلى الأمام. لدينا فرصة للحصول على ست نقاط».



موريياسو: نتطلع للقاء كوستاريكا



أشاد المدير الفني لمنتخب اليابان هاجيمي موريياسو بانتصار فريقه التاريخي على منتخب ألمانيا 2-1 في بداية مشوار المنتخبين بنهائيات كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.



وقال موريياسو عقب المباراة «كنا ندرك أنه يتعين علينا الدفاع بشكل أفضل، لهذا غيرت أسلوب اللعب. عرف اللاعبون على الفور ما أقصده وما التصرف الأمثل في مواجهة الألمان».



وأعرب موريياسو عن تطلعه لمباراة الفريق المقبلة أمام كوستاريكا في الجولة الثانية للمجموعة يوم الأحد المقبل، حيث قال «لقد احتفلنا بهذا الانتصار العظيم، لكن يتعين علينا الاستعداد للمواجهة المقبلة».



من ناحيته، صرح مايا يوشيدا، لاعب منتخب اليابان لشبكة «بي إن سبورتس» القطرية بعد المباراة، «هذا هو جمال كرة القدم، هذه الأمور تحدث أحيانا! نجحنا في اجتذاب الأضواء إلينا الآن، حان وقت الاحتفال».