كشفت وسائل إعلام كاميرونية، عن أن المنتخب الكاميروني سيخسر جهود لاعب نادي سوانزي جول أوليفييه نتشام أمام سويسرا اليوم بداعي الإصابة، بعد أن غاب عن الحصص التدريبية الثلاث الأخيرة.



وأثنت وسائل الإعلام الكاميرونية على المستويات التي أظهرها نتشام في المواجهات التي لعبها، خاصة ودية بنما التي جرت بالإمارات وانتهت بالتعادل 1-1، وكانت تتوقع أن يقدم دعما قويا لـ «الأسود غير المروضة» في المواجهات المونديالية قبل أن تخلط إصابته الحسابات الفنية لسونغ.



وعرف مقر تحضيرات المنتخب في قطر زيارة وزير الشباب والرياضة الكاميروني نارسيس كومبي بغرض تحفيزهم على تقديم مستويات كبيرة في مواجهة سويسرا، والسير قدما نحو تحقيق هدف العبور إلى الدور الثاني رغم صعوبة المهمة.