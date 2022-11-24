تبدأ البرازيل رحلتها نحو النجمة السادسة واللقب الأول منذ 2002 باختبار حقيقي اليوم بمواجهة دوشان فلاهوفيتش ورفاقه في المنتخب الصربي، وذلك في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة لمونديال قطر.



وبعد المشوار الرائع الذي حققته في تصفيات أميركا الجنوبية التي أنهتها في الصدارة بـ 14 فوزا وثلاثة تعادلات من دون أي هزيمة، تبدو البرازيل من أبرز المنتخبات المرشحة للفوز باللقب لاسيما في تألق معظم نجومها على رأسهم نيمار، فينيسيوس جونيور ورودريغو.



ووضع المدرب تيتي فريقه على السكة الصحيحة ونفض عنه غبار الهزيمة التاريخية أمام ألمانيا 1-7 في نصف نهائي مونديال 2014، من خلال قيادته الى التتويج بـ«كوبا أميركا» عام 2019 ثم بخوض تصفيات أميركا الجنوبية من دون أي هزيمة، إضافة للوصول الى نهائي كوبا أميركا 2021 حيث خسر أمام غريمه الأرجنتيني 0-1.



ومنذ السقوط أمام ليونيل ميسي ورفاقه في 10 يوليو 2021، لم يذق رجال تيتي الهزيمة في 15 مباراة متتالية، آخرها أربع تحضيرية للنهائيات خرجوا منها جميعها بانتصار على منتخبات مشاركة في المونديال القطري هي كوريا الجنوبية (5-1)، اليابان (1-0)، غانا (3-0) وأخيرا تونس (5-1).



وفي مقابلة مع صحيفة «ذي غارديان» البريطانية في يونيو الماضي، رفع تيتي السقف بالقول «يجب أن نبلغ النهائي ونصبح الأبطال، هذه الحقيقة، في روسيا كنت المدرب في ظروف مختلفة بعد إقالة دونغا، ولدي فرصة إكمال دورة السنوات الأربع، التوقعات مرتفعة لكنني مركز في العمل».



ولإظهار حجم الثقة البرازيلية في هذا المونديال، كشف مهاجم برشلونة الإسباني رافينيا أن اللاعبين حضروا الرقصات الاحتفالية، قائلا: «في الحقيقة، لدينا حتى الآن رقصات احتفالية، لعشرة أهداف، لدينا ربما 10 رقصات محضرة لكل مباراة، واحدة للهدف الأول، أخرى للثاني وواحدة للثالث، إذ سجلنا أكثر من 10 أهداف، سيكون علينا أن نكون خلاقين».



وفي تشكيلة تضم ترسانة هجومية مكونة من تسعة لاعبين بين أجنحة ورؤوس حربة، أمل مهاجم توتنهام الإنجليزي ريشارليسون أن «تأتي الأهداف بشكل طبيعي» بالنسبة له ولزملائه، مضيفا «عندما ترتدي القميص الرقم 9 مع المنتخب البرازيلي الوطني، كل ما تريد فعله هو تسجيل الأهداف»، ورأى أنه «بوجود زملاء من هذا النوع، أنا متأكد من أن الأهداف ستأتي».



لكن قوة البرازيل ليست محصورة في الهجوم، إذ تتمتع جميع الخطوط بالخبرة بدءا من الحارس أليسون بيكر، وقطبي قلب الدفاع تياغو سيلفا وماركينيوس، مرورا بخط الوسط بوجود كاسيميرو.

وتختبر هذه الترسانة حجم استعدادها لمحاولة قيادة «السيليساو» للقب سادس حين تتواجه اليوم على ستاد لوسيل مع صربيا في إعادة للدور الأول من مونديال 2018 حين فاز المنتخب الأميركي الجنوبي 2-0 سجلهما باولينيو وتياغو سيلفا.



ولن تكون المهمة سهلة بالتأكيد للبرازيل أمام منتخب منظم يضم مجموعة من النجوم مثل فلاهوفيتش، وزميله في يوفنتوس الإيطالي فيليب كوستيتش، وصانع ألعاب أياكس الهولندي دوشان تاديتش، ومحور وسط لاتسيو الإيطالي سيرغي ميلينكوفيتش- سافيتش.