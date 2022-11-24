أفاد المدرب البرتغالي لمنتخب كوريا الجنوبية باولو بينتو أمس بأن نجم توتنهام هيونغ- مين سون قادر على المشاركة ضد الأوروغواي، وخضع سون لعملية جراحية في وقت سابق من الشهر الجاري بعد تعرضه لكسور في محيط عينه اليسرى خلال مباراة لفريقه توتنهام في دوري أبطال أوروبا.



ويتدرب ابن الثلاثين عاما مع المنتخب بقناع على وجهه منذ وصوله إلى قطر، وسط ترقب من الجمهور الكوري الجنوبي الذي كان يخشى غيابه عن المباراة الأولى. وعشية اللقاء، قال بينتو: «بإمكان سون أن يلعب، لن تزعجه مسألة ارتداء قناع»، مشيرا الى أن «سون تأقلم مع ذلك، مضيفا يجب الالتزام بالخطة التي وضعناها منذ وصولنا الى هنا، كما أن طريقتنا في إدراجه ضمن المجموعة تظهر أنه بات طبيعيا تأقلمه مع القناع، وسنرى كيف سيكون الوضع، نأمل أن يشعر بأكبر قدر ممكن من الراحة».