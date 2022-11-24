أكد فرناندو سانتوس، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، أن قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو سيشارك في مباراة اليوم أمام منتخب غانا في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة للمونديال.



وقال سانتوس، في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة، إن رونالدو في حالة فنية جيدة، وسيقود المنتخب في لقاء اليوم، موضحا أن ما حدث بشأن أزمته مع ناديه مان يونايتد أمر لم يتم التطرق له داخل معسكر المنتخب.



وأضاف سانتوس «مواجهة غانا تمثل أهمية كبيرة لنا في بداية مشوار المنتخب بكأس العالم.. ثقتنا كبيرة في اللاعبين، وسنظهر قوتنا المعتادة، ونقدم أفضل مستوياتنا من أجل تحقيق بداية جيدة».



وأضاف «لدينا هدف، نحن نستعد لتوفير الفرح والمرح للشعب البرتغالي، لإسعادهم»، مبينا «الفوز في مثل هذه البطولة صعب للغاية لأي فريق، لأي بلد، ما عليك سوى إلقاء نظرة على المباريات القليلة الأولى لترى ذلك بوضوح، كنت أشاهد مباراة كرواتيا والمغرب، يمكنك أن ترى منافسة متكافئة للغاية».



وأردف «هذا لأن معظم اللاعبين في نفس الدوريات، ضد غانا، على سبيل المثال، اثنان أو ثلاثة من لاعبيهم هم خصوم برونو فرنانديز في الدوري نفسه، يلعبون لفرق كبيرة وهم معتادون على القضايا التكتيكية في اللعب، في الماضي كنت ستلاحظ فرقا، لكنك لا ترى في الوقت الحاضر، خاصة وأن جميع المدربين على مستوى عال للغاية».



وأكد «نحن مستعدون لمواجهة خصوم سيسببون لنا الكثير من المشاكل، غانا فريق منظم بشكل جيد للغاية، أظهرت مباراتهم ضد سويسرا ذلك، تتمتع المنتخبات الأفريقية بالكثير من المواهب.