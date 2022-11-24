يلتقي منتخب الأوروغواي الأول لكرة القدم نظيره الكوري الجنوبي اليوم على ستاد المدينة التعليمية، ضمن مباريات الجولة الأولى في المجموعة الثامنة من نهائيات بطولة كأس العالم في قطر.



ويأمل المنتخبان في التأهل لدور الـ 16 في البطولة العالمية عبر المجموعة التي تضم أيضا منتخبي البرتغال وغانا، وتعرف منتخبات هذه المجموعة بعضها بعضا، حيث تواجهت في مباريات الأدوار الاقصائية في النسخ الأخيرة من بطولات كأس العالم.



ويتلخص تاريخ الأوروغواي في كأس العالم في اللقبين اللذين حصلت عليهما، الأول في النسخة الافتتاحية عام 1930 على أرضها، والثاني في البرازيل بعد ذلك بعشرين عاما، لكن المنتخب أضاف فصلا جديدا إلى تلك القصة التاريخية من خلال أدائه الرائع في النسخ الأخيرة للبطولة، ويتطلع إلى مواصلة هذا الأداء في مونديال قطر ابتداء من لقاء اليوم.



وقد التقى المنتخبان مرة واحدة من قبل في كأس العالم ضمن مباريات المجموعة الخامسة في إيطاليا 1990، فازت حينها الأوروغواي 1-0 سجله دانييل فونسيكا.



ويتوقع أن يشارك بعض أفضل لاعبي الأوروغواي والأكثر خبرة وفي مقدمتهم فرناندو موسليرا، ودييجو جودين، ولويس سواريز وإدينسون كافاني في نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة ابتداء من اليوم.



على الجهة الأخرى، تأمل كوريا الجنوبية التي تشارك في نهائيات كأس العالم للمرة العاشرة على التوالي والـ 11 في تاريخها، في الوصول إلى أدوار متقدمة في المونديال كما فعلت في نسخة 2002 التي استضافتها على أرضها مشاركة مع اليابان.



ويأمل المنتخب الكوري الجنوبي الذي يقوده المدرب البرتغالي باولو بينتو في إحداث مفاجآت في المونديال والذهاب بعيدا في الأدوار الإقصائية، رغم أن مشواره في دور المجموعات لن يكون سهلا في وجود منتخبات البرتغال وغانا والأوروغواي.



ويبدو أن دفاع المنتخب الكوري الجنوبي في أفضل حالاته بعد المستويات المتميزة التي قدمها في التصفيات المؤهلة للمونديال، ويسعى اليوم الى إيقاف خطورة ثنائي الأوروغواي العائدين بقوة لويس سواريز وإدينسون كافاني، فضلا عن المهاجم داروين نونيز الذي سيسجل ظهوره لأول مرة في نهائيات كأس العالم.



ويأمل المنتخب الكوري الجنوبي بقيادة قلب دفاعه المتألق كيم مين جاي من وضع بصمته في المونديال بالتحكم والسيطرة على منطقتي الارتكاز والوسط الهجومي وإحكام السيطرة على منتخب الأوروغواي واستغلال الثغرات في ملعبه.



وتزخر تشكيلة المدرب باولو بينتو بالعديد من النجوم وفي مقدمتهم المهاجم سون هيونغ-مين، وصانع الألعاب لي كانغ-اين، ولي كانغ-اين المحترف في إسبانيا، إلى جانب كيم مين-جاي لاعب نابولي الإيطالي ولاعبي الوسط لي جاي-سونغ وجيونغ وو-يونغ المحترفين في ألمانيا، وهوانغ هي-تشان لاعب ولفرهامبتون واندررز.