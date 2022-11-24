كشفت تقارير صحافية بريطانية عن جاهزية المهاجم هاري كين لمباراة منتخب بلاده ضد الولايات المتحدة غدا الجمعة على ملعب ستاد «البيت» ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس العالم.



ووفقا لصحيفة «الغارديان» فإن هاري كين تعافى من آلام الكاحل الأيمن التي أصيب بها خلال مباراة إنجلترا وإيران والتي انتهت بفوز «الأسود الثلاثة» 6-2.



وأوضحت الصحيفة أن المهاجم البريطاني خضع لفحوصات إضافية لا يبدو أنها كشفت عن أي شيء مقلق، حتى ان وجوده في التشكيل الأساسي ضد الولايات المتحدة لن يكون موضع شك بعد الآن.



وعانى هاري كين من مشاكل في الكاحل سابقا رفقة فريقه توتنهام، لكن المشاكل تقلصت في الموسمين الأخيرين، ويخشى المنتخب الإنجليزي أن تعود الإصابة في الفترة الحالية المهمة التي يسعى خلالها للتنافس على لقب كأس العالم.



وقال حارس المرمى غوردان بيكفورد، في تصريحات أبرزتها شبكة «سكاي سبورتس»، «أعتقد أن هاري بخير، أنا متأكد من أنه بخير، لقد كان معنا اليوم على أرض الملعب، وهو أمر جيد، إنه قائد فريقنا».

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