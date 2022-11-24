سحق المنتخب الإسباني نظيره الكوستاريكي 7-0 ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة بكأس العالم لكرة القدم في قطر.



سجل سباعية «لا روخا» كل من داني أولمو (11)، وماركو أسينسيو (21) فيران توريس (31 من ركلة جزاء و54) وخافي (74) وكارلوس سولير (89) وألفارو موراتا (90+2).



بدأت المباراة بهجوم منذ البداية للمنتخب الإسباني الذي حاول تسجيل هدف مبكر في شباك منافسه الذي كان يحرس مرماه كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد السابق.



وسدد ماركو أسينسيو، نجم المنتخب الإسباني، كرة أرضية زاحفة باتجاه مرمى كوستاريكا وحارسه كيلور نافاس، لكن الكرة مرت إلى جوار القائم الأيسر في الدقيقة الثامنة.



ونجح المنتخب الإسباني في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 11 عن طريق داني أولمو، الذي تلقى تمريرة رائعة من زميله خافي، ليروض الكرة ببراعة ويضعها في شباك نافاس، مسجلا أول أهداف المباراة.



وبعد الهدف سيطر المنتخب الإسباني على اللعب ونجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 21 عن طريق ماركو أسينسيو، الذي تلقى كرة عرضية من جوردي ألبا ليضعها في المرمى.



واحتسب الحكم ضربة جزاء للمنتخب الإسباني في الدقيقة 28 عندما تعرض جوردي ألبا للعرقلة داخل منطقة الجزاء، ونفذ فيران توريس الضربة بنجاح في الدقيقة 31.



وواصل «لا روخا» سيطرته على اللقاء، حتى أنهى الحكم شوطه الأول بالتقدم 3-0.



وفي الشوط الثاني لم تتغير الأمور كثيرا، وواصل المنتخب الإسباني سيطرته على المجريات، فيما لم ينجح المنتخب الكوستاريكي في مجاراته.



واستغل فيران توريس خطأ وارتباك المدافع أوسكار دوارتي، ليخطف الكرة ويضعها على يمين الحارس نافاس في الدقيقة 54 مسجلا الهدف الرابع.



وبسبب النتيجة الكبيرة، ازداد التراجع الكوستاريكي إلى منطقة الجزاء، وذلك خشية تلقي أهداف أخرى في شباكه، فيما تبادل لاعبو المنتخب الإسباني الكرات فيما بينهم، وأجرى لويس إنريكي المدير الفني للفريق عدة تبديلات مانحا بذلك الفرصة للاعبين من أجل تقديم أداء يمكنهم من اللعب بشكل أساسي فيما بعد.



ونجح المنتخب الإسباني في تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 75 عن طريق خافي، حيث تلقى كرة عرضية من ألفارو موراتا ليسددها بطريقة أكثر من رائعة ويحولها إلى أرضية زاحفة في شباك نافاس.



وفي الدقيقة 89، سجل كارلوس سولير الهدف السادس لـ «لا روخا»، حيث انفرد بمرمى نافاس ليضع الكرة بسهولة في الشباك.



وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع سجل ألفارو موراتا الهدف السابع للمنتخب الإسباني، بعدما تلقى تمريرة من داني أولمو على حدود منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية في الشباك الكوستاريكية.



ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بفوز المنتخب الإسباني 7-0.



أرقام تاريخية للإسبان



حقق منتخب إسبانيا رقما قياسيا غاب عنه طيلة 88 عاما، بعدما أنهى الشوط الأول أمام كوستاريكا متقدما بثلاثية دون مقابل، سجلهما أولمو وأسينسيو وتوريس، حيث ذكرت شبكة «أوبتا» للإحصائيات أن المنتخب الإسباني لم يحقق هذه النتيجة في الشوط الأول في أي مشاركة من مشاركاته بكأس العالم منذ نسخة 1934 بإيطاليا، وأنهى وقتها الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف على البرازيل.



كما حمل هدف اللاعب الشاب داني أولمو رقما فريدا للمنتخب الإسباني بعدما وقع اللاعب على الهدف رقم 100 لـ «الماتادور» في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.



وأخيرا، أصبح اللاعب الشاب بابلو جافي أصغر لاعب يسجل في كأس العالم بعمر 18 عاما و110 أيام، منذ بيليه في نهائي 1958 ضد السويد بعمر الـ 17 عاما و249 يوما.