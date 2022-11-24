كشفت تقارير صحفية عن احتمالية انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي بعد انتهاء منافسات كأس العالم 2022، المقامة حاليا في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يدرس عرضين مغريين من ناديين سعوديين تلقاهما اليومين الماضيين.

وأوضحت الصحيفة أن نادي النصر السعودي من ضمن الفِرَق التى قدّمت عرضًا مغريًا لكريستيانو رونالدو، للعب في صفوف الفريق في الموسم المقبل.

أوضح التقرير ان كريستيانو سيكون معروضًا فى سوق الانتقالات، بعد أن أعلن نادي مانشستر يونايتد انتهاء العلاقة معه رسميًّا يوم الثلاثاء الماضي، وأن نادي النصر من ضمن الخيارات التي سيعيد كريستيانو دراسة عرضها، إلى جانب عرض شقيقه نادي الهلال السعودى، وذلك بعد نهاية كأس العالم.

وأكد التقرير أن النادي السعودي ينوي إغراء كريستيانو رونالدو، ماليًا، خاصة مع تقدم اللاعب في السن، بالتزامن مع تراجعه عن تقديم المستويات المأمولة منه.