أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الخميس، إرجاء جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية الى يوم الخميس المقبل (أول ديسمبر) لعدم توفر النصاب الدستوري المطلوب.

وعقد البرلمان الدورة الاولى بحضور 110 نواب من اصل 128 نائبا يشكلون عدد اعضاء المجلس وانتهت الدورة من دون نيل أي مرشح الاصوات المطلوبة (86 صوتا) فيما لم يكتمل النصاب المطلوب للحضور (86 نائبا) في الدورة الثانية ما ادى الى انهاء الجلسة.

وتعتبر جلسة مجلس النواب اليوم الجلسة السابعة التي يعقدها منذ سبتمبر الماضي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

يشار الى ان ولاية الرئيس ميشال عون انتهت 31 اكتوبر الماضي ودخل لبنان مرحلة شغور موقع رئاسة الجمهورية.