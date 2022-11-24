أحبطت وكالات إنفاذ القانون الدولية"متجر احتيال" عالمي خدع الضحايا بقيمة عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن شرطة العاصمة البريطانية لندن قالت، إنها أغلقت موقع "آي سبوف" للاحتيال، واعتقلت أكثر من 100 شخص في المملكة المتحدة فيما يتعلق بالقضية.

وعملت شرطة لندن، بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، ووكالة تطبيق القانون الأوروبية "يوروبول"، والسلطات الهولندية لتنفيذ الاعتقالات.

وسمح "آي سبوف" للمحتالين، الذين دفعوا بعملة بيتكوين، بإخفاء أرقام هواتفهم، لذا يبدو أنهم كانوا يتصلون من البنوك الكبرى، بما فيها "باركليز" و"أتش أس بي سي" و"لويدز" لخداع الناس باعطائهم تفاصيل شخصية.

واتصل المحتالون بما يصل إلى 20 شخصا كل دقيقة، وحصل "آي سبوف" على نحو 2ر3 مليون جنيه إسترليني (9ر3 مليون دولار) خلال فترة 20 شهرا من هذا المخطط.

وقالت شرطة لندن إن الخسائر المبلغ عنها نتيجة مكالمات "آي سبوف" والرسائل النصية تبلغ حوالى 48 مليون جنيه إسترليني، مضيفة أنه نظرا لعدم الإبلاغ عن الاحتيال بشكل كبير، يُعتقد أن المبلغ الكامل أعلى من ذلك بكثير.