أشار تقرير جديد للأمم المتحدة أن كل ساعة من 2021 شهدت في المتوسط قتل خمس نساء، أو فتيات، على أيدي شركاء حياتهن أو فرد من أسرهن.

وأفاد التقرير الذي نشره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بأن نحو 56 % من جميع جرائم القتل بحق النساء والفتيات، أي 45 ألفا من 81 ألفا، ارتكبها شركاء حياتهن أو أفراد بأسرهن.

وكانت النسبة فيما يتعلق بجرائم قتل الرجال 11 %.

وأوضح التقرير أن العدد "المرتفع بصورة مقلقة" من جرائم قتل النساء والفتيات لم يشهد تغيرا خلال الأعوام القليلة الماضية.

وبالإضافة إلى ذلك، ربما يكون هناك عدد كبير من الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها.

ودعت وكالات الأمم المتحدة إلى توفي حماية أفضل للنساء والفتيات.

وقالت سيما بحوث مديرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة "نحتاج إلى جهود منسقة للتحرك من قبل المجتمع، تكفل حقوق النساء والفتيات في الشعور بالأمن في المنزل وفي الشوارع وفي كل مكان".