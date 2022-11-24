من المرجح أن ترتفع قيمة العملة المحلية التايلاندية " البات" مقابل الدولار العام المقبل، وذلك في ظل انتعاش السياحة وتباطؤ سياسة التشديد النقدي من جانب بنك الاحتياط الأمريكي، وذلك وفقا لما قاله بنك كاسيكورن التايلاندي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كوبسدثي سيلباشاي ، رئيس إدارة أبحاث سوق رأس المال بالبنك، القول إن البات ربما يرتفع ليتراوح ما بين 50ر33 و 34 العام المقبل، مقابل التوقعات بأن يبلغ 25ر35 بحلول نهاية العام الجاري.

وأضاف أنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي التايلاندي معدل الفائدة بواقع 25 نقطة أساس الاسبوع المقبل ليصل إلى 25ر1%.

وأوضح أنه سوف يتم رفع معدل الفائدة إلى 75ر1% خلال عام .2023

وتوقع بنك كاسيكورن نمو الاقتصاد التايلاندي بنسبة تتراوح ما بين 2ر3% و 2ر4% خلال العام المقبل، وبنسبة 9ر2% خلال العام الجاري.

كما توقع البنك زيارة 20 مليون سائح أجنبي للبلاد خلال العام المقبل، مقارنة بالتوقعات بأن يبلغ عدد الزائرين الأجانب هذا العام 75ر9 مليون زائر.