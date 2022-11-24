أعلنت الصين الانتهاء من إنتاج أكبر توربينات للرياح البحرية عالمياً من حيث الطاقة الاستيعابية لكل وحدة، وخروجها من خط الإنتاج في مقاطعة فوجيان بشرقي الصين.

وقالت شركة الخوانق الثلاثة الصينية -وفقا لوكالة /شينخوا/ الصينية للأنباء- إن توربينات الرياح التي تبلغ طاقتها 16 ميجاوات زُودت بمحور يبلغ طوله 146 مترا، ما يعادل ارتفاع مبنى مكون من 50 طابقاً، وتتميز بأطول قطر دافع في العالم يبلغ 252 متراً، وأخف وزناً لكل ميجاوات.

ولفت إلى أن المعدات -التي طورتها الشركة بالاشتراك مع شركة "شينجيانج جولدويند" المحدودة للعلوم والتكنولوجيا- تمثل اختراقاً في تصنيع توربينات الرياح الراقية، وعند بلوغ الرياح سرعة كاملة، يُمكن لتوربينات الرياح توليد 34.2 كيلو واط/ساعة من الطاقة بعد دورانها دورة كاملة، موضحة أنه يمكن للإنتاج السنوي من الطاقة للتوربينات المذكورة، الذي يقدر أن يبلغ متوسطه أكثر من 66 مليون كيلوواط/ساعة، تلبية الطلب السنوي لـ36 ألف أسرة مكونة من ثلاثة أشخاص، وتوفير 22 ألف طن من الفحم القياسي، وتقليل 54 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون.