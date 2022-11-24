قضت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا، بعدم السماح بتقليص الإعانات الاجتماعية لطالبي اللجوء الذين يعيشون بمفردهم في نزل جماعية للاجئين.

يشار إلى أن أفراد هذه الفئة يحصلون على إعانات مخفضة بنسبة 10% تقريبا منذ عدة أعوام. ويتم تبرير ذلك بأن الأموال التي يتم تقليصها تتحول لمدخرات يمكن لساكني النزل التسوق بها معا، أو الطهي معا، على سبيل المثال.

وأوضحت المحكمة اليوم في مقرها بمدينة كارلسروه بأنه ليس من الواضح ما إذا كان يتم تحقيق مدخرات، أو ما إذا كان ذلك ممكنا عبر هذا التدبير المشترك.

وأضافت المحكمة أن هذا الإجراء الذي تم تطبيقه بداية من الأول من أيلول/سبتمبر 2019 يتعارض مع القانون الأساسي، وينتهك الحق الأساسي في ضمان الحد الأدنى من مستوى معيشي لائق.