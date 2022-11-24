أعلنت الشرطة الاسترالية توجيه اتهامات لستة رجال ومصادرة 300 كيلوجرام من ميثيل أمفيتامين والكوكايين، ضمن عملية، متعددة الجنسيات، تستهدف شبكات الجريمة المنظمة التي تستورد المخدرات إلى ولاية نيو ساوث ويلز.

وجاء في بيان مشترك من السلطات الاسترالية و تحقيقات الأمن الداخلي الأمريكي أنه تم اعتراض نحو 220 كيلوجراما من ميثيل أمفيتامين، الذي يعرف أيضا باسم ميث أو الثلج، في طريقها إلى استراليا، في لوس انجليس ضمن عملية شرطية تستهدف الجريمة المنظمة.

كما اعترض المحققون وصادروا نحو 60 كيلوجراما من الكوكايين، الذي يعتقد أنه جاء من ألمانيا، في مخزن للبضائع في سيدني، حيث تم إخفاؤه داخل قطع من الآلات، بالاضافة إلى 960 ألف دولار استرالي ( 650 ألف دولار أمريكي) نقدا.

وتم إلقاء القبض على ستة رجال تتراوح أعمارهم بين 28 و44 عاما في ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية، وتوجيه اتهامات لهم لدورهم في شبكة الجريمة المنظمة الدولية.

من ناحية أخرى، ألقى رجال تحقيقات الأمن الداخلي الأمريكي القبض على شاب 23/ عاما/ في لوس انجليس، كما قاموا بمصادرة ميثيل أمفيتامين وكوكايين ونحو 15 ألف دولار أمريكي.