تراجعت مشتريات الصين من معدات تصنيع رقائق الحواسب خلال أكتوبر، مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة لمحاولة عرقلة طموحات البلاد بشأن الرقائق.

واستوردت الشركات الصينية ما قيمته 2.4 مليار دولار من الآلات المستخدمة في تصنيع أشباه الموصلات خلال أكتوبر، بانخفاض 27% على أساس سنوي، مسجلة أدنى مستوياتها في أكثر من عامين.

ولم يتضح حجم الواردات المتأثرة بالعقوبات بصورة دقيقة، ولكن كان أكتوبر أضعف كثيرًا من حيث القيمة مقارنة بأي شهر آخر خلال العام الجاري.

وكانت الشركات الصينية في السنوات القليلة الماضية تشتري المزيد من هذه المعدات مع سعي البلاد إلى تطوير صناعة أشباه الموصلات المحلية لتكون مستقلة عن الولايات المتحدة.



